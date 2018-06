Zwangere vrouw kijkt stralend in de camera. Seconden later stort ze 300 meter naar beneden Karen Van Eyken

20 juni 2018

09u28

Bron: Bild 18 Wat een onvergetelijke herinnering moest worden aan een prachtige reis, eindigde in een drama voor een koppel in het paradijselijke Turkse oord Fethiye.

Voor een vakantiefoto klommen Semra A. (32) en haar man op een rots aan de Lycische kust van Turkije. Na het kiekje verloor de vrouw, die zeven maand zwanger was, haar evenwicht en stortte in de onmetelijke diepte. De vrouw uit Izmir was op slag dood.

Pas uren later vonden bergingsteams met behulp van drones haar lichaam. Ook de ongeboren baby had het niet overleefd. De stoffelijke resten werden overgebracht naar een forensisch instituut in Mugla.