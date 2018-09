Zwangere vrouw hangt met man aan telefoon als plots spookrijder opdoemt. En hij hoort alles wat er gebeurt KVDS

13 september 2018

17u55

Bron: NY Post, KTLA, el Nuevo Herald 0 Een Amerikaanse man heeft zondag zijn ergste nachtmerrie beleefd toen hij live aan de telefoon hoorde hoe zijn 8 maanden zwangere vrouw verongelukte. Krystil Kincaid (29) uit San Jacinto in Californië was volgens de politie met haar echtgenoot Zach aan het bellen via de speaker van haar wagen, toen er plots een spookrijder opdoemde. “De schreeuw die ik uit haar mond hoorde komen net voor de crash, blijft me achtervolgen”, vertelt de man gebroken.

Krystil – die al mama was van 4 kinderen en bijna opnieuw zou bevallen – was zondag rond 20.30 uur onderweg met haar Chrysler bestelwagen. Op hetzelfde moment kwam uit de andere richting een BMW met bokskampioen Marcos Forestal (28) aan het stuur. Volgens de politie zwenkte hij om een nog onduidelijke reden uit naar haar rijbaan en knalde hij frontaal tegen haar wagen.

Schreeuw

“De schreeuw die ik uit haar mond hoorde komen net voor de crash, blijft me achtervolgen”, vertelde haar man Zach aan televisiestation KTLA. “Ik hoorde de botsing. Ik hoorde alles. Ik hoorde de stilte. Ik hoorde omstanders die probeerden om haar uit het wrak te halen. Ik hoorde dat er brand was.”





Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, zagen ze dat de wagen van Krystil gedeeltelijk in brand stond. Dat staat te lezen op een speciale herdenkingspagina. “De vlammen waren snel gedoofd, maar Krystil kon niet meteen uit haar verhakkelde wagen gehaald worden omdat ze met haar benen vastzat onder het dashboard. De brandweer moest haar losknippen en daarna werd ze met een helikopter naar een traumacenter in de buurt gebracht.” (lees hieronder verder)

Hoewel de hulpdiensten aanvankelijk dachten dat ze het zou halen, werden de vrouw en haar ongeboren kind even na middernacht doodverklaard. Ze werd wel nog lang genoeg in leven gehouden door machines, zodat haar familie afscheid van haar kon nemen.

Maandagmiddag deelde haar echtgenoot Zach op Facebook hoe hij het nieuws aan hun kinderen vertelde. “Ik heb al wat tegenslagen gekend in mijn leven, maar vandaag heb ik het zwaarste moeten doen dat ik ooit heb gedaan. Mijn 2 dochters (van 14 en 11, red.) en 2 zonen (van 8 en 4, red.) vertellen dat hun moeder gestorven is door de schuld van een dronken bestuurder. De pijn en de woede die ik voel in mijn ziel, zijn onmetelijk. Mijn hart is gebroken.” (lees hieronder verder)

De “dronken bestuurder” waar de man het over heeft, zit momenteel in de gevangenis in Riverside County. Marcos Forestal pleitte gisteren in de rechtbank onschuldig aan doodslag met een voertuig onder invloed van alcohol. Zijn borg is vastgelegd op 75.000 dollar of 64.000 euro. (lees hieronder verder)

Volgens de Spaanse krant el Nuevo Herald zou de man net na de aanrijding overigens uit zijn wagen geklommen zijn en begon hij alles te livestreamen. “Er dook plots een wagen op en ik heb een ongeval gehad”, kan je hem horen zeggen op de beelden. “Kijk wat me overkomen is en kijk wat er met mijn wagen is gebeurd.”

Spijt

Zijn manager Christina Carrillo heeft intussen haar spijt uitgedrukt voor wat er gebeurd is en verklaard dat hij goed meewerkt aan het onderzoek. “Ik wil mijn diepste medeleven overmaken aan hen die hun geliefden hebben verloren in deze vreselijke tragedie”, zei ze nog. (lees hieronder verder)

Op het internet wordt intussen geld ingezameld voor de begrafenis van de vrouw. In 2 dagen tijd werd al ruim 21.000 euro ingezameld. Vanmorgen liet Zach Kincaid ook weten dat zijn vrouw met haar organen nog 4 mensen het leven heeft gered. “Het enige goede dat hiervan gekomen is, is dat iemand nu nieuwe longen gekregen heeft, iemand een lever, iemand een nier en een hart en iemand haar tweede nier”, schreef hij op Facebook en hij voegde er meteen nog een boodschap aan zijn vrouw aan toe. "Waak alsjeblieft over onze kinderen. Ik zal me altijd je liefde herinneren als ik in hun ogen kijk. Ik zou het zo weer overdoen, met alle goede en kwade momenten. Rust maar. Ik neem het vanaf hier wel over.”