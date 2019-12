Zwangere vrouw en twee dochters vermoord vanwege affaire: speurder onthult hoe ze Chris Watts tot bekentenissen dwong Sven Van Malderen

09 december 2019

13u54

Bron: The Observer, News.com.au 0 Een schijnbaar perfecte familieman die zijn zwangere vrouw en twee dochters meedogenloos wurgde: de zaak rond Chris Watts lokte over de hele wereld een pak verontwaardiging uit. De Amerikaan ontkende in eerste instantie dat hij iets met hun verdwijning te maken had en vond zelfs het lef om op tv een oproep te doen. Als iemand wist wat er hen overkomen was, moest die zo snel mogelijk met zijn informatie naar de politie stappen. Uit een documentaire die dit weekend in de Verenigde Staten uitgezonden werd, blijkt echter dat Watts vooral zichzelf de das omgedaan heeft.

De 34-jarige man uit Frederick (Colorado) kreeg een jaar geleden levenslang voor de moord op Shanann (34), Bella (4) en Celeste (3). Watts pleegde de feiten naar eigen zeggen omdat ze een obstakel vormden, hij wilde namelijk veel liever bij zijn maîtresse Nichol Kessinger zijn.

In de documentaire ‘Criminal Confessions’ vertellen speurders dat Watts al snel in hun vizier kwam. De kille manier waarop hij voor de tv-camera’s over zijn familie sprak, deed een eerste keer alarmbellen luiden. Maar nog opvallender: Watts bleef maar de verleden tijd gebruiken om naar zijn vrouw en dochters te verwijzen.

“Hij zei onder meer dat Celeste van een bepaald paar schoenen hield en dat Bella een typisch meisje was. Als hij hoopte om hen nog levend terug te vinden, waarom zou hij dan telkens die verleden tijd gebruiken?”, legt agente Tammy Lee uit.

Bij een test met de leugendetector viel Watts door de mand omtrent zijn overspel. Er zat uiteindelijk niets anders op dan de geheime relatie toe te geven, maar daarmee had hij de moorden nog niet bekend. Lee paste daarom een beproefde techniek toe: ze schilderde Shanann af als de booswicht in de relatie, net om Watts schuld te doen bekennen. “Ik had gezegd dat ze haar dochters misschien kwaad wilde berokkenen. Mijn enige doel was natuurlijk om de slachtoffers zo snel mogelijk terug te vinden.”

De koelbloedige dader vroeg nadien of hij zijn vader mocht spreken, iets wat Lee schoorvoetend toestond. “Ik geef toe: het was een risico. Als Ronnie Watts toen tegen zijn zoon gezegd had dat hij een advocaat moest nemen, waren we eraan voor de moeite. Gelukkig spoorde hij hem aan om te vertellen wat er echt gebeurd was. Chris gaf toe dat de stoppen doorgeslagen waren omdat Shanann de kinderen pijn gedaan had.”

De verklaring was vals, maar Watts had wel voor het eerst toegegeven dat hij zijn vrouw vermoord had. “Dat was zonder meer een kantelpunt. Ik stapte weer de kamer binnen, wreef over zijn schouder en vroeg of alles oké met hem was. Dat vond hij niet zo leuk, maar dat was net de bedoeling. Hem nadien effectief de feiten horen opbiechten, was best choquerend.”

Watts gaf toe dat hij het lijk van Shanann begraven had op het olieterrein waar hij werkte en dat hij de lichamen van de kleuters in brandstoftanks verstopt had. “Telkens wanneer hij ‘s nachts zijn ogen dichtdoet, hoort hij Bella nog roepen: ‘Papa, nee!’ Het is zijn verdiende loon”, besluit Lee.