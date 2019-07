Zwangere vrouw doodgestoken in Londen: nu is ook baby overleden SPS

03 juli 2019

09u50

Bron: Telegraph 8 Vier dagen nadat een hoogzwangere vrouw (26) in Londen werd doodgestoken, is nu ook haar baby overleden. Het kind werd zaterdag door de hulpdiensten nog ter wereld gebracht en naar het ziekenhuis gebracht, maar daar is het jongetje nu overleden.

De vrouw, Kelly Mary Fauvrelle, was acht maanden zwanger toen ze werd neergestoken in een woning in Croydon, in het zuiden van Londen. Ze stierf ter plekke. De toegesnelde hulpdiensten konden nog wel haar baby redden. Het jongetje, dat de naam Riley kreeg van familie van het slachtoffer, werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht. Daar is hij vandaag overleden.

Twee mannen werden gearresteerd voor moord, maar ondertussen alweer vrijgelaten. De Londense politie heeft nu beelden van een bewakingscamera vrijgegeven. Daarop is een man te zien die om 3 uur ‘s nachts richting het huis van Fauvrelle wandelt. Tien minuten later loopt diezelfde man snel weg. De politie hoopt met de hulp van de bevolking zijn identiteit te achterhalen.