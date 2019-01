Zwangere vrouw (25) neergestoken in Duits ziekenhuis: baby sterft, Afghaanse asielzoeker opgepakt HA

13 januari 2019

08u24

Bron: Deutsche Welle, NOS 36 Een 25-jarige zwangere vrouw is vrijdag neergestoken in het ziekenhuis in Duitsland waar ze verbleef. De vrouw overleefde de mesaanval, maar verloor haar kindje. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het gaat om een 25-jarige Afghaanse asielzoeker.

De feiten vonden rond 18 uur plaats in Bad Kreuznach bij Mainz. De man was bij de Poolse patiënte op bezoek toen het plots tot een “gewelddadige discussie” kwam, meldt de politie. De man stak de vrouw meerdere keren en vluchtte weg.

De jonge vrouw liep levensbedreigende verwondingen op en moest een spoedoperatie ondergaan. Ze is ondertussen stabiel. Haar ongeboren baby kon niet gered worden en overleed aan zijn verwondingen.



De politie arresteerde kort na de steekpartij een verdachte in de buurt van het station. Het gaat om een Afghaanse asielzoeker van 25 jaar, bevestigt ze in Duitse media. Hij zou zichzelf hebben aangegeven.



Het motief voor de aanval is nog onbekend. Het is ook nog onduidelijk of de vrouw en de verdachte een relatie hadden, en of de man de vader was van het kind. De twintiger verscheen gisteren voor het gerecht. Hij wordt verdacht van poging tot moord.