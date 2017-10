Zwangere Teresa (20) wandelde in 1980 naar huis maar kwam nooit aan. Volgende dag werd haar lichaam gevonden. En nu is zaak eindelijk gekraakt Koen Van De Sype

Bron: Inside Edition, New York Daily News 3 ap "Ik heb lang gewacht op deze dag. Ik ben door de hel gegaan." Dat heeft een emotionele Ronnie Fematt donderdag gezegd, toen er na 37 jaar eindelijk een arrestatie werd verricht in het moorddossier van zijn zwangere vrouw. Teresa (20) verdween toen ze op weg was naar huis, nadat ze haar zus had bezocht. De volgende dag werd haar dode lichaam gevonden. Ronnie was hoofdverdachte nummer één.

Ronnie Fematt was 21 jaar toen het noodlot toesloeg. Het was 3 maart 1980 en hij had ruzie gemaakt met zijn vijf maanden zwangere vrouw. Theresa Boudreaux had daarop besloten naar haar zus te gaan, die vlakbij woonde. Later die avond besloot ze weer naar huis te wandelen, maar daar kwam ze nooit aan. Haar levenloze en naakte lichaam werd de volgende ochtend vroeg gevonden, op het strand van Malaga Cove Beach in Palos Verdes Estates, vlakbij Los Angeles. Ze was gestorven aan een schedelbreuk.

De politie ging meteen op zoek naar de dader en daarbij kwam ook Ronnie in het vizier. Ze slaagden er echter nooit in om een zaak hard te maken tegen hem en nu is duidelijk waarom. Hij was onschuldig.



De zaak werd uiteindelijk geklasseerd. Maar in 2013 namen enkele onderzoekers haar toch weer onder de loep en met een nieuwe techniek werd het DNA-materiaal dat bij het lichaam was gevonden, nog eens onderzocht. En deze keer kwam er wél een match uit de computer.

Alles wees opeens naar een 65-jarige geregistreerde seksuele delinquent en die werd donderdag in de boeien geslagen. Robert Yniguez werd in 1981 al eens gearresteerd voor het aanranden van een jonge vrouw, maar de aanklacht werd toen ingetrokken nadat het slachtoffer plots weigerde om nog mee te werken. In 1982 werd hij opnieuw opgepakt en zat hij acht jaar in de cel voor verkrachting. Daardoor zat zijn DNA-materiaal in het systeem. Na zijn vrijlating huwde hij en ging hij in de bouw werken. Hij zou in het dossier van Boudreaux vroeger ook enkele keren ondervraagd zijn, maar zonder gevolg.

Volgens de politie zou het motief voor de moord op de zwangere vrouw aanranding geweest zijn, maar ze slaagde er nooit in om dat te bewijzen. Hoe het ook zij, het ziet ernaar uit dat Yniguez wel aan de moord kan worden gelinkt. De politie maakte de arrestatie vrijdag bekend en daar was ook Ronnie Fematt bij, die een emotionele verklaring aflegde nu hij eindelijk buiten verdenking is gesteld.

ap Ronnie Fematt (rechts) bij het bekendmaken van de arrestatie.

"Het heeft 37 jaar geduurd. Ik heb lang op deze dag gewacht", snikte hij. "Ik voelde me een verdachte, terwijl ik niets had gedaan. En de hele tijd wist ik niet wie mijn vrouw en ongeboren kind had vermoord. Die onzekerheid was vreselijk. Ik wil mijn familie bedanken dat ze altijd in mij is blijven geloven. En de politie om eindelijk antwoorden te geven. Het is bitterzoet."



Hij denkt nog vaak aan hoe de laatste momenten van zijn vrouw geweest moeten zijn. "Er was niemand in de buurt die haar hoorde roepen, niemand die haar hoorde gillen en haar kon helpen", aldus Ronnie. "Terwijl ze langzaam doodbloedde, stierf ook ons kleine meisje in haar buik. Die gedachte blijft ook nu nog altijd door mijn hoofd spoken."