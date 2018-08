Zwangere realityster na haar verjaardagsfeestje dood gevonden op stoep in New York: "Waarschijnlijk overdosis cocaïne" LVA

15 augustus 2018

05u19

Bron: ANP/BuzzE 0 Realityster en producer Lyric McHenry is dinsdagochtend overleden in New York. Volgens verschillende Amerikaanse media was de 26-jarige, die bekend werd met Rich Kids of Beverly Hills en spin-off EJNYC, zo'n twintig weken zwanger.

Lyric werd rond 5 uur 's ochtends half gekleed gevonden op een stoep in de Bronx. Eerder die nacht had ze op Instagram Stories een aantal video's gedeeld van haar verjaardagsfeestje op drie locaties in New York. Volgens New York Daily News had ze cocaïne op zak en gaat de politie uit van een overdosis.

Lyric en haar zus Maya doken op in Rich Kids of Beverly Hills, als de vrienden van castlid EJ Johnson. De zoon van basketballer Magic Johnson kreeg daarna een spin-off, EJNYC, waarin de zussen vaker te zien waren. Lyric en Maya waren ook producenten van het programma, waarvan in 2016 één seizoen werd uitgezonden.

Happy birthday to my best friend who has strutted with my in princess gowns since day 1 @lyric_leigh words cannot express how much I love and appreciate you in my life. Your constant love, respect and companionship gives me the confidence to live my truth every single day and I am so blessed that even as baby divas we recognized the greatness in each other. I love you ❤️ #leoseason #teamthis Een foto die is geplaatst door null (@ejjohnson_) op 06 aug 2018 om 23:09 CEST

HBD to my precious lil sis 🙌🏾 beauty rivaled only by your stunning heart 🦋🦄I love you!! Een foto die is geplaatst door null (@lyric_leigh) op 28 mei 2017 om 23:05 CEST

Afgestudeerd aan Stanford

EJ heeft op sociale media nog niet gereageerd op de dood van Lyric, met wie hij al sinds zijn vroege jeugd bevriend was. Rich Kids of Beverly Hills-castlid Dorothy Wang postte wel een aantal tweets. Ze schreef dat ze het nieuws over het overlijden van haar oud-collega haast niet kon geloven, en noemde Lyric een engel.

Daarna haalde ze uit naar Daily Mail, dat volgens Dorothy weinig respectvol schreef over de producente. "Lyric was afgestudeerd aan Stanford, een academica, activiste en een intelligente vriendin, zus, dochter en lid van de maatschappij. Dit gaat over iemands leven."

Working for this campaign made my awkward stage at 15 so much doper. Thank you to the Obamas for inspiring us, leading with love and intellect, bringing art and artists to the White House, and also Sasha and Malia ❤👐🏾 Een foto die is geplaatst door null (@lyric_leigh) op 12 jan 2017 om 00:40 CET

📸 @mayamchenry hamps and champs 🌲🍾 tonight at 9!! Een foto die is geplaatst door null (@lyric_leigh) op 20 jul 2016 om 23:20 CEST