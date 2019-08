Zwangere Ansje verdween in 1982 in Brussel, haar lichaam is nu mogelijk ontdekt in VS jv

02 augustus 2019

10u24

Bron: kwch12, Telegraaf 3 Anna Agnes Maria Neeft uit Haarlem zou nu 65 jaar zijn, áls ze nog leeft. Op 22 juli 1982 verdween de toen 28-jarige en zwangere ‘Ansje’ samen met haar zoontje van vier uit Brussel, waar ze woonde. Niemand weet wat er sindsdien met haar of haar kinderen gebeurd is. Mogelijk werd Neeft in de VS vermoord. In Kansas moet DNA-onderzoek op het opgegraven lichaam van een onbekend slachtoffer, ‘Miss Molly’, uitsluitsel brengen over de vraag of zij al dan niet Ansje Neeft is.

Ansje Neeft woonde in 1982 in Brussel, samen met haar man, die volgens een van haar broers gewelddadig was. De moeder van Ansje, Vera (88), beschrijft de Algerijnse echtgenoot dan weer aan De Telegraaf als een “nette en aardige man”. De Nederlandse vluchtte toch van hem weg naar Engeland. Samen met Yacine, haar zoontje van vier, én met een nog ongeboren kind in haar schoot. Dat was op 22 juli 1982. Volgens de Nederlanse politie beviel ze een maand later in Engeland van haar tweede zoon. Ansjes moeder weet dat de baby de naam Skandar Rick meekreeg.

“Ze verblijven mogelijk in Engeland of in Canada”, staat er nog altijd op het verdwijningsbericht van de Nederlandse politie. In 1984 zou de familie van Neeft voor het laatst van haar gehoord hebben. Toen was ze in Canada.

De broer van de vermiste vrouw, Cornelis Neeft, zei aan de telefoon met de Amerikaanse televisiezender KWCH12 dat hij niet gelooft dat zijn zus nog leeft. De zender zocht contact met de familie van Neeft omdat de verdwenen Nederlandse mogelijk een cold case in Saline County (Kansas) uit 1986 kan helpen oplossen.

Interpol onderzoekt of de zaak-Neeft gelinkt is aan de Amerikaanse Miss Molly, een nooit geïdentificeerd vermoord slachtoffer. Een vrachtwagenchauffeur trof Miss Molly meer dan 33 jaar geleden, in januari 1986, dood aan in een waterplas bij een brug langs de snelweg in Saline County, Kansas. Het slachtoffer was zwaar toegetakeld. De moordzaak werd nooit opgelost en Miss Molly werd anoniem begraven.

Maandag werd het lijk van Miss Molly weer opgegraven voor DNA-onderzoek, dat destijds lang niet zo ver stond als vandaag. De resultaten kunnen nog een half jaar op zich laten wachten, maar dan moet blijken of Miss Molly en Anna Neeft een en dezelfde persoon zijn. Het zou ook kunnen leiden tot een doorbraak in het onderzoek naar de moordenaar van Miss Molly.

Cornelis Neeft ziet alvast geen opvallende gelijkenissen tussen en getekend portret van Miss Molly en zijn eigen zus. Maar dat zou ook aan de zwellingen in het gezicht van de vermoorde vrouw kunnen liggen. Mocht er een match zijn, dan blijft de vraag waar de kinderen van Ansje nu verblijven.