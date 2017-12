Zwanger tienermeisje doodgeschoten tijdens slaap, baby overleeft LB

21u37 367 rv De 19-jarige Jasmine Vega was getrouwd en keek uit naar de geboorte van haar eerste kind. Op sociale media deelde ze echo's van haar ongeboren kind. Een zes maanden zwanger meisje van negentien is in de Amerikaanse stad Tucson tijdens haar slaap geraakt door kogels van een drive-by shooting. Het meisje lag te slapen en overleefde de schietpartij niet. Haar baby wel.

Jasmine Vega werd zaterdagnacht om 4.30 uur doodgeschoten. Haar familieleden werden gewekt door haar kreten, maar de schutter was al op de vlucht. Volgens de politie werden verschillende schoten afgevuurd op het huis van het meisje en werd het meisje door zeker één kogel geraakt. Het is nog niet duidelijk of het om een gerichte aanval ging.

Vage werd naar het ziekenhuis overgebracht maar overleed daar kort na haar aankomst. De dokters wisten haar baby te redden, het kind wordt behandeld.

Er is nog niemand aangehouden, de autoriteiten hebben nog niet gezegd of er een verdachte is. Het 19-jarige meisje was getrouwd en keek ernaar uit moeder te worden. Op sociale media deelde ze met trots echo's van de baby. De politie heeft een oproep naar getuigen gedaan.

