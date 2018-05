Zwakke opkomst voor eerste verkiezingen in negen jaar in Libanon SI

06 mei 2018

19u07

Bron: Belga 0 Onder strenge veiligheidsmaatregelen hebben de mensen in Libanon voor het eerst in negen jaar weer een nieuw parlement gekozen. Na politieke crises, waarin het parlement zijn ambtsperiode herhaaldelijk op eigen houtje heeft verlengd, was de kiesopkomst eerder aan de lage kant. Tegen de middag was volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken slechts 20,2 procent van de rond 3,6 miljoen kiesgerechtigden naar de stembus getrokken. Analisten stelden vast dat de opkomst in enkele bastions van de sjiitische Hezbollah hoger was dan in de rest van het land.

"Elke Libanees moet gaan kiezen en zijn nationale plicht vervullen", zei huidig premier Saad Hariri, nadat hijzelf zijn stem in de hoofdstad Beiroet had afgegeven. Ook president Michel Aoun riep de mensen op om nog aan de verkiezingen deel te nemen. De parlementsverkiezingen worden beïnvloed door de oorlog in Syrië en de extraregionale machtsstrijd tussen Saoedi-Arabië en Iran. De sjiitische Hezbollah strijdt in het buurland aan de zijde van de Syrische president Bashar al-Assad. De in Riyad geboren regeringsleider Saad Hariri wordt beschouwd als een vertrouweling van het soennitische koninkrijk Saoedi-Arabië.

Geen grote veranderingen op komst

Bij de verkiezingen komt ook voor het eerst de nieuwe kieswet aan bod, die kleinere partijen meer kansen moet toedichten. Analisten gaan er echter van uit dat er geen grote veranderingen op komst zijn. In het parlement hebben moslims en christenen elk de beschikking over 64 zetels. Een complexe regeling moet het evenwicht tussen de religies bewaren in het multiconfessionele land.

Vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en ngo's hadden vooraf kritiek geuit op corruptie en buitenlandse beïnvloeding van de stembusgang. In Libanon wonen rond de zes miljoen mensen, waarvan er zowat 3,6 miljoen hun stem mogen uitbrengen. Meer dan 100 waarnemers van de Europese Unie houden toezicht op de verkiezingen. De eerste resultaten worden in de loop van maandag verwacht.

Slechts 4 vrouwelijke afgevaardigden

Voor de eerste keer wordt een verkiezing in Libanon op een en dezelfde dag gehouden. Voor de 128 zetels in het parlement zijn er 583 kandidaten, waaronder 111 vrouwen. In het huidige parlement zetelen slechts vier vrouwelijke afgevaardigden.

Libanon heeft rond de 1,5 miljoen vluchtelingen uit buurland Syrië opgenomen. De sociale en economische situatie in het mediterrane land wordt daardoor sterk beïnvloed. Op een internationale donorconferentie werd aan Libanon onlangs elf miljard dollar (ongeveer negen miljoen euro) aan kredieten ter beschikking gesteld.