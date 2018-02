Zwakbegaafde 'huisslaaf' jarenlang uitgebuit en gevangen gehouden in woonwagen Pim Lindeman

22 februari 2018

16u34

Bron: AD.nl 0 Een rechtbank in de Nederlandse stad Almelo heeft een man en zijn echtgenote vandaag veroordeeld tot 4 en 3,5 jaar gevangenisstraf voor het jarenlang uitbuiten en gevangenhouden van 'huisslaaf' Jeffrey, in hun woonwagen in Tubbergen (provincie Overijssel). In beide gevallen is een jaar van de straf voorwaardelijk. Ook moeten ze zijn schade van 40.000 euro vergoeden, en ruim vier ton aan de staat betalen.

Het Openbaar Ministerie eiste aan het einde van de strafzaak 7 jaar gevangenisstraf voor het duo, terwijl er volgens de verdediging geen spat bewijs was voor langdurige uitbuiting, gevangenhouding en mishandeling van de jongen.

Wel eens een klap

Adje (60) en Gretha (47) gaven tijdens de inhoudelijke behandeling van de strafzaak toe wel eens een klap te hebben uitgedeeld aan de zwakbegaafde Jeffrey, iets wat hun milieu wel vaker voorkomt. Maar van ernstige mishandeling, opsluiting en uitbuiting was volgens het echtpaar geen enkele sprake.

De jongen zou 'uit zelfbescherming' zijn opgesloten. Voorkomen werd zo dat de jongeman ging lenen, stelen en gokken. Datzelfde gold voor zijn uitkering, die door het paar werd geïncasseerd.

Het slachtoffer noemde zijn tijd in Tubbergen tijdens de strafzaak zelf juist 'een hel'. "Een hond had het beter dan ik." Verklaringen van getuigen - zoals doodsbange buren - zouden zijn verhalen volgens het OM bevestigen.

Een hond had het beter dan ik Jeffrey - slachtoffer

Zwartgemaakt

Volgens advocaten Roy van der Wal en Umut Ural was er vanaf het begin geen sprake van een eerlijk proces voor Adje en Gretha: vanaf hun arrestatie in juli 2016 zou het duo zijn zwartgemaakt door justitie, terwijl ze zelf niets over de gebeurtenissen naar buiten mochten brengen.

"Cliënt werd meteen al veroordeeld in de media", zei Van der Wal in de rechtszaal. Hij sprak van 'hysterische berichtgeving'. De media-aandacht 'kleurde' latere getuigenverklaringen, volgens de advocaat.

Hoger beroep

Beide advocaten verwachten in hoger beroep te gaan. Ural: "Ik ben blij dat die belachelijke eis van 7 jaar niet is overgenomen, maar de kans is groot dat we toch in hoger beroep gaan.''