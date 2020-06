Zwaartepunt corona-epidemie VS verschuift naar het zuiden: recordaantal nieuwe besmettingen in zes staten terwijl versoepelingen verder gaan

TT

17 juni 2020

11u49

Bron: Reuters 0 In zes Amerikaanse staten zijn de afgelopen 24 uur een recordaantal nieuwe besmettingen met het coronavirus geregistreerd. Het wordt daarmee steeds duidelijker dat het brandpunt van de epidemie in de VS verschuift van het zwaar getroffen noord-oosten naar het zuiden en het zuid-westen. Toch blijven veel staten stelselmatig hun economieën heropenen en de maatregelen versoepelen. Het aantal dagelijkse doden stabiliseert wel, maar allicht verhoogt dat cijfer pas over enkele weken.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Zowel Arizona, Florida, Oklahoma, Texas, Nevada als Oregon lieten gisteren recordcijfers qua nieuwe besmettingen optekenen. Die vallen bovendien niet enkel te verklaren doordat er meer wordt getest: het aantal positieve gevallen stijgt in verhouding sneller dan het aantal tests. Texas telde gisteren maar liefst 4.400 nieuwe besmettingen, Florida bijna 2.800, en dat terwijl ze vorige week al nieuwe dagrecords lieten optekenen.

De cijfers uit de staten maken dat de VS als geheel eveneens een stijging in het aantal nieuwe besmettingen laten zien, zoals op de rode lijn op de grafiek duidelijk te zien is. Gisteren ging het zo om 25.000 nieuwe besmettingen. En terwijl de cijfers einde maart en begin april spectaculair de hoogte ingejaagd werden door vooral de brandhaarden New York en New Jersey, is het zwaartepunt dus nu pas verschoven naar andere staten.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lockdown versoepeld

Tegelijkertijd hebben veel van die staten onder druk van de federale regering ondertussen hun lockdownmaatregelen wel al fors afgebouwd, om de economie er niet te zwaar te laten lijden. Maar volgens gezondheidsexperts moet de epidemie in de VS niet als een geheel bekeken worden, maar als een epidemie in meerdere landen, met grote lokale uitbraken. Zo is de zware uitbraak in New York en New Jersey enkele maanden geleden dan vergelijkbaar met die in Noord-Italië, terwijl de zuidelijke staten nu op het pad zoals bijvoorbeeld Brazilië zitten, waar ook dag na dag nieuwe records worden gebroken.

De stijgingen zijn voorlopig in de sterftecijfers nog niet te zien, die nu gemiddeld rond de 700 per dag schommelen, na een piek van meer dan 2.000 per dag midden april. Maar net zoals die piek toen pas enkele weken na de piek in besmettingen lag, zal dat nu in de andere staten mogelijk ook het geval zijn.

Just a #single #ICU #bed available this AM at Tucson Medical Center.

Better contact your #governor (quickly!) Steven Oscherwitz MD(@ drdetectve) link

Nog maar één bed over op intensieve zorg in Tucson

Veel ziekenhuizen melden wel al hogere opnamecijfers. Zo zijn in het ziekenhuis van Tucson in Arizona op één na alle bedden op intensieve zorg bezet, tweette een arts. Ook vanuit de andere ziekenhuizen in de staat kwamen vergelijkbare berichten binnen. Volgens gezondheidsmedewerkers is de stijging mogelijk te wijten aan de versoepeling van de lockdownmaatregelen in combinatie met de feestdag Memorial Day op 25 mei. Gevreesd wordt dat ook de protesten tegen het politiegeweld in de VS het aantal besmettingen kan hebben doen toenemen.

In Oregon is een lokale uitbraak met meer dan 200 nieuwe besmettingen dan weer gelinkt aan een viering in een lokale kerk, de Lighthouse United Pentecostal Church. Daar kwamen op 24 mei honderden mensen bij elkaar, en werd er ook samen gezongen. Nochtans waren bijeenkomsten van die grootte-orde toen nog niet toegelaten in de staat.

In totaal zijn in de VS nu meer dan 2,2 miljoen mensen besmet (geweest) met het coronavirus. Er vielen al meer dan 119.000 doden.