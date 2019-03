Zwaarste gevechten zijn voorbij: “Uitroeping overwinning op IS is nakend” TT

21 maart 2019

15u14

Bron: Reuters 0 Het is nog maar een kwestie van uren of dagen vooraleer de overwinning op terreurgroep IS uitgeroepen zal worden. Dat zegt de woordvoerder van de Syrische Democratische Strijdkrachten, de rebellengroep die IS bevecht met steun van de Verenigde Staten. Soldaten doorzoeken nu Baghouz, het laatste bolwerk van de terreurgroep, maar de grootste gevechten zijn voorbij, klinkt het.

“Onze troepen voeren nog inspectie-operaties uit en controleren het gebied op verborgen mijnen en eventuele overgebleven strijders”, zei SDF-woordvoerder Mustafa Bali vanmiddag. “Zodra dat klaar is, zullen we de bevrijding aankondigden.”

De laatste gevechten in Baghouz vonden dinsdag al plaats, toen de SDF een laatste groot offensief inzette. Vliegtuigen en drones helpen de soldaten op de grond de stad te controleren. Met de overwinning op IS zou er een einde komen aan een vijf jaar durende strijd tegen wat ooit het zelfverklaarde kalifaat was, met een grondgebied over grote delen van Syrië en Irak.

Gisterenavond kwamen nog eens 2.000 vrouwen en kinderen aan in een kamp in het noorden van Syrië dat de voorbije weken al tienduizenden burgers opving. Vaak gaat het om de vrouwen en kinderen van IS-strijders die zijn blijven vechten. “Deze vrouwen en kinderen zijn er heel erg aan toe, het ergst sinds we aan het begin van de crisis hebben gezien. Velen zijn vast komen te zitten tussen de gevechten, zijn verbrand en gewond door granaatinslagen”, aldus een van de hulpverleners. “We verwachten de komende uren en dagen nog eens 3.000 mensen.”

In het kamp zitten op dit moment meer dan 72.000 mensen, waaronder 40.000 kinderen.

IS blijft bedreiging

De overwinning in Baghouz op IS betekent echter niet dat er geen dreiging meer uitgaan van de terreurgroep. Strijders zijn nog altijd actief in de afgelegen gebieden in Syrië en Irak. Volgens de Verenigde Staten gaat het mogelijk zelfs om “duizenden strijders”.