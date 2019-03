Zwaarste (en zeer omstreden) hondenrace ter wereld van start in Alaska Bob van Huet

03 maart 2019

15u23

Bron: AD.nl 0 Alaska is opgewonden over de start van de Iditarod Trail Sled Dog Race . Deze jaarlijkse sledehondenrace start vanmiddag. Tijdens het grote en inmiddels omstreden raceavontuur in de witte wildernis wordt er veel van de honden gevraagd.

Aan de 47e Iditarod Trail Sled Dog Race doen vandaag 52 spannen mee - 17 vrouwen en 35 mannen. Maximaal mogen ze 14 honden voor hun slee inzetten, twee honden minder dan vorig jaar. De race gaat van Anchorage naar Nome, over ruim 1.700 km. Die afstand wordt de laatste decennia meestal in negen dagen afgewerkt. Vorig jaar werd het record gezet op 8 dagen, 3 uur, 40 minuten en 13 seconden. Niet alleen de afstand is een enorme beproeving, maar ook de ijzige temperaturen, sneeuwstormen en broos zeeijs.

Al jaren protest

Alaska gaat uit zijn dak voor het spektakel, maar dierenbeschermers zijn minder enthousiast.



Er wordt al jaren geprotesteerd tegen de race die sinds de eerste editie, in 1973, aan ruim 150 honden het leven zou hebben gekost. Honden sneuvelden door ongelukken, door uitputting maar ook door overdoses pepmiddelen, aldus de dierenvrienden. Er bestond al een dopingcontrole, die is vorig jaar nog verscherpt.

Volgens dierenbeschermers is de race zeldzaam wreed en hebben de honden niks aan de nieuwe regels omdat ze nog steeds worden afgejakkerd voor een absurde prestatie. De organisatie zegt wel aan de dieren te denken. Nieuw dit jaar is dat als een hond onderweg sterft, de slede uit de race wordt genomen. De baasjes moeten dus zorgzaam zijn.

Ervaren rot Ed Hopkins voorspelt aan de start geen records, door de grote hoeveelheden sneeuw op het parcours. Volgens Hopkins kun je alleen winnen “als je een goed team honden hebt met een goede mix van kracht en snelheid, en het belangrijkste is dat je ze goed behandelt”.