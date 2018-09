Zwaargewonden spoordrama Oss buiten levensgevaar

Sebastiaan Quekel

25 september 2018

18u10

Bron: AD.nl, ANP

Het elfjarige meisje en de begeleidster die vorige week zwaargewond raakten bij het ongeval met een elektrische bakfiets op een spoorwegovergang in Oss, zijn buiten levensgevaar. Het onderzoek naar de toedracht is in volle gang. Dat meldt de politie.