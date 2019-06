Zwaargewonden na ongeval met bus scholieren in Duitsland

08 juni 2019

Bron: ANP

Een touringcar met scholieren is gisteren in de Duitse deelstaat Thüringen in botsing gekomen met een auto. Meer dan twintig inzittenden van de bus raakten door het ongeval gewond. Zes van hen zijn er erg aan toe, meldt de politie.