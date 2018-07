Zwaargewonde na steekpartij in Kortrijk TT

08 juli 2018

15u03

Bron: Belga 0 Bij een vechtpartij in Kortrijk is een man zwaargewond geraakt nadat iemand hem te lijf was gegaan met een mes. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk. De politie heeft de dader nog niet kunnen arresteren.

In de buurt van het Astridpark in Kortrijk ontstond gisterenavond een gevecht tussen twee personen. Een van hen trok een mes en stak de andere neer. Het slachtoffer, een man van 52 jaar uit Kortrijk, raakte zwaargewond. De man is buiten levensgevaar, zo bevestigt het parket, maar kon nog niet verhoord worden.

Momenteel is de politie nog op zoek naar de dader. De precieze omstandigheden van de vechtpartij worden door het parket onderzocht.