Zwaargewonde migrant (10) aangetroffen naast vermoorde vader in Mexico Opgelet: schokkende beelden TTR

12 juli 2019

15u00

Bron: CNN 0 De 10-jarige Cristian werd zwaargewond aangetroffen naast zijn overleden vader Raúl Hernández (37). Vader en zoon verlieten op 28 mei hun thuisland Guatemala in de hoop een betere toekomst te vinden in de Verenigde Staten. Na een lange tocht kwamen de twee in handen terecht van een van de grootste en gewelddadigste drugsbendes van Mexico, wat de vader uiteindelijk het leven kostte. Dat meldt CNN.

Toen Cristian, zijn vader, oom en neef door Veracruz reisden, werd de familie brutaal aangevallen, zo deelt de voorzitter van de Morelos State Human Rights Commission mee in een mededeling. In hun thuishaven Guatemala had Cristians vader vorig jaar een som aan een smokkelaar betaald die hen naar de Verenigde Staten zou brengen. Dat liep echter niet volgens plan. De mensensmokkelaar liet hen in Mexico achter, waar ze ontvoerd werden. In tegenstelling tot Cristian en zijn vader, konden zijn oom en neef ontsnappen.



Volgens de Mexicaanse staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Pablo Ojeda Cardenas waren de ontvoerders leden van het drugskartel Los Zetas. De criminele bende eiste 12.000 dollar losgeld van de familie, maar zij konden slechts 8.000 dollar neertellen waarna ze niets meer vernamen van de ontvoerders. Wat er intussen met Cristian, zijn vader, nonkel en oom was gebeurd, was een groot vraagteken.

Operatie

Uiteindelijk werden vader en zoon zes dagen later, op 6 juli, gevonden in de staat Morelos. Hun ontvoerders hadden hen voor dood achtergelaten aan de kant van de weg. De keel van Raúl was doorgesneden. De kleine Cristian - die een snijwonde van maar liefst zeven centimeter in zijn nek had - vocht intussen voor zijn leven. Passanten die het jongetje en zijn vader aantroffen, verwittigden de hulpdiensten. Zij brachten het zwaargewonde kind naar een ziekenhuis in de stad Cuautla.

“De artsen hebben hem geopereerd. Momenteel verkeert hij in goede gezondheid”, zo laten de autoriteiten in Guatemala weten. De drie overlevenden - Cristian, zijn oom en neef - hebben nu twee opties, luidt het. In Mexico wachten op een humanitair visum of terugkeren naar Guatemala.

Gevaarlijke tocht

Migranten in Mexico zijn vaak het slachtoffer van uiteenlopende criminele feiten zoals diefstal, afpersing, verkrachting en moord. Los Zetas staat bekend als een erg gevaarlijke drugsbende, die onder meer wordt gevormd door oud-soldaten uit elite-eenheden van het Mexicaanse leger. Het ontvoeren van mensen in ruil voor losgeld lijkt een van hun specialiteiten, zeggen veiligheidsexperts. Het drugskartel wordt onder andere verantwoordelijk gehouden voor de massamoord op vluchtelingen bij San Fernando in 2010. Die moordpartij, waarbij 72 mensen om het leven kwamen, wordt omschreven als een van de gruwelijkste misdaden in de Mexicaanse drugsoorlog.

Dat de tocht naar de Verenigde Staten levensgevaarlijk is, werd nogmaals duidelijk toen vorige maand een foto van een vader en zijn dochtertje opdook. Het duo had geprobeerd om de Rio Grande over te zwemmen aan de grens tussen Mexico en de VS, maar de gevaarlijke overtocht kostte hen uiteindelijk het leven. Ze werden meegesleurd door de stroming voor de ogen van de moeder van het gezin.

De gruwelijke foto werd het nieuwste symbool voor de gevaren van de recente migratiecrisis waarbij vooral mensen uit Centraal-Amerika het geweld en de armoede in hun thuisland ontvluchten en hopen asiel te kunnen aanvragen in de Verenigde Staten.