Zwaargewonde man (26) aangetroffen onder bestelwagen in Luik: twee inzittenden opgepakt HA TT

13 januari 2019

10u56

Bron: Belga 0 Twee personen zijn vannacht opgepakt voor ondervraging in Ans, zo is vernomen bij de politie van Luik. Volgens de politie zou een jongeman vastgebonden en voortgesleept zijn door een auto in het centrum van Luik, maar het parket van Luik nuanceert de feiten. Het slachtoffer, afkomstig uit Louvain-la-Neuve, verkeert wel in levensgevaar.

Volgens het parket kwam de jongeman vannacht in de buurt van de place Saint-Lambert om een nog onbekende reden op de weg terecht. Een eerste wagen die aan kwam rijden, kon de man ontwijken. Op camerabeelden is te zien dat wanneer een tweede voertuig langskomt, een Dacia bestelwagen, de jongeman niet meer te zien is op de beelden. Hij zou zich onder aan het tweede voertuig hebben vastgeklampt.

Toen de bestuurder en zijn passagier in Ans aankwamen, zagen ze dat er iemand onder hun auto vasthing. Zij hebben dan de hulpdiensten verwittigd.

De Luikse politie zegt dat ze rond 2.25 uur werd opgeroepen door ooggetuigen die op de place Saint-Lambert reden ter hoogte van het prinsbisschoppelijk paleis. Zij zouden gezien hebben dat een auto een lichaam voortsleepte. Toen agenten ter plaatse kwamen, vonden ze enkel een schoen.

De inzittenden van de bestelwagen, twee vijftigers, zijn opgepakt voor ondervraging.

Het slachtoffer is een jongeman uit Louvain-la-Neuve. Hij is met zware verwondingen naar het Citadelziekenhuis overgebracht en werd vervolgens naar het brandwondencentrum gebracht voor verzorging. Hij is in levensgevaar.