Zwaargewonde in Parijse metro na veronderstelde zuuraanval ADN

15 februari 2019

08u52

Bron: Belga 2 In de metro van Parijs is deze ochtend iemand ernstig gewond geraakt na te zijn overgoten met een vloeistof, volgens de brandweer vermoedelijk een zuur. Dit heeft de krant Le Parisien gemeld.

Het incident gebeurde om 06.30 uur op het perron van het metrostation Bastille op lijn 1 van het Parijse ondergrondse net. Twee mensen hadden het met elkaar aan de stok waarna de ene de andere met een product overgoot, meldt nieuwszender BFMTV. Het slachtoffer, een twintiger, raakte zwaar verbrand aan de voorarmen en het gezicht, en vecht om in leven te blijven. De vermoedelijke dader is voortvluchtig. Het gebruikte product is naar een laboratorium voor analyse.

Woensdagavond hebben op lijn 11 van de Parijse metro twee mensen ook al brandwonden opgelopen door een zuur op een klapstoel en op de grond, aldus een bron bij de politie. Die vermoedt niet a priori dat er kwaad opzet in het spel is. Onderzoek moet uitmaken of een fles waaruit het goedje kwam daar per ongeluk of moedwillig is achtergelaten.