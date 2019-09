Zwaargewonde bij schietpartij Rotterdam: getuigen melden auto met Belgisch kenteken RL

30 september 2019

00u41

Bron: AD.nl, NOS.nl 0 Een 26-jarige man is vanavond zwaargewond geraakt na een schietpartij in Rotterdam. De politie heeft het plaats delict afgezet voor onderzoek naar het drama.

Het schietdrama speelde zich rond 21.30 uur af op de Nieuwe Binnenweg, ten westen van het stadscentrum. De schoten werden gelost bij het koffietentje Roffa Coffee, waar op dat moment veel mensen verbleven. Getuigen ter plaatse zeggen dat er kogelgaten in de ramen zitten nadat schoten met een automatisch wapen werden gelost. Ook zouden op straat meer dan tien kogelhulzen zijn gevonden.

Belgisch kenteken

De publieke omroep NOS meldt dat getuigen na de schietpartij een auto met Belgisch kenteken hebben zien wegrijden.

Het slachtoffer is inmiddels vervoerd naar het ziekenhuis, maar de schutter(s) is nog voortvluchtig. De politie roept ‘iedereen die iets heeft gezien’ van de schietpartij op zich bij de recherche in Rotterdam te melden.

Heeft u informatie over het #schietincident #nieuwebinnenweg #rotterdam? Bel direct de politiemeldkamer via 112 Politie Rotterdam eo(@ Politie_Rdam) link