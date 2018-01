Twee gewonden bij explosie Zweeds metrostation, geen terreurdaad volgens politie AJA/TT

12u29

Bron: ANP, Aftonbladet 0 REUTERS De politie heeft het metrostation en het plein daarnaast afgezet. Bij een explosie in een voetgangerstunnel van een metrostation in Stockholm is vandaag een man ernstig gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis vervoerd, meldt de politie. Ook een vrouw is met lichtere verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De man zou iets hebben opgepakt aan het metrostation Vårby in Huddinge, een zuidelijke buitenwijk van de Zweedse hoofdstad. Het voorwerp explodeerde daarop. Volgens de Zweedse krant Aftonbladet zou het gaan om een handgranaat maar dat is niet officieel bevestigd. "Ik heb die informatie niet", zegt Sven-Erik Olsson van de Zweedse politie. "Blijkbaar was het zo een krachtige ontploffing dat de man ernstig gewond is geraakt." Volgens de politie is er geen link met terrorisme.

De politie heeft het metrostation en het plein daarnaast afgezet. Het technisch onderzoek is nog gaande.

EPA