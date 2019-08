Zwaargewonde bij botsing tussen... rolstoel en rollator

Vreemd voorval zaterdag in Duitsland. In de noordelijke havenstad Hamburg is een 94-jarige vrouw zwaargewond geraakt toen ze onderweg met haar rollator werd aangereden door een 77-jarige man in een elektrische rolstoel.