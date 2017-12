Zwaargewonde bejaarde man bezwijkt week na aanrijding in Melbourne aan verwondingen

Bron: Belga

Een 83-jarige man die op 21 december zwaargewond was geraakt toen een bestuurder inreed op voetgangers in Melbourne, is ruim een week later aan zijn verwondingen overleden. Dat heeft de Australische politie meegedeeld.