Zwaardexpert pleegt ‘hara kiri’ in zijn slaapkamer avh

12u39

Bron: Metro UK 0 Thinkstock . Een Britse zwaardexpert is uit het leven gestapt door zich op een samuraizwaard te werpen. Zijn moeder trof hem aan in een plas bloed in zijn slaapkamer.

De 51-jarige Alun Jones was een fervent verzamelaar van samuraizwaarden. Hij reisde regelmatig naar Japan om er zwaarden te kopen en te verkopen. Maar de laatste weken was de man niet meer zichzelf, vertelt zijn zus. Deze week pleegde Jones ‘hara kiri’, een traditionele manier van zelfmoord bij samurai. De man wierp zich op een samuraizwaard.

Na zijn laatste trip naar Japan trok Jones zich alsmaar meer terug in zijn kamer, waar hij een verzameling zwaarden had liggen. Daar pleegde de man deze week zelfmoord. De autopsie wees uit dat de man gestorven was door een steekwonde in het hart en de lever.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen op het gratis nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be.

