Zwaardere straffen voor seksistisch wangedrag in Frankrijk Redactie

02 augustus 2018

18u04

Bron: Belga 0 Een persoon op seksueel vlak lastig vallen of seks met minderjarigen wordt in Frankrijk voortaan harder aangepakt. Na de Senaat heeft ook de Franse Kamer van volksvertegenwoordigers gisterenavond zonder tegenstemmen een verstrenging van de wetgeving goedgekeurd.

Er zijn boetes vastgesteld van minimum 90 euro. "Die kunnen vanaf de herfst toegepast worden", aldus Marlène Schiappa, staatssecretaris voor Gelijke Kansen.

Het debat over de bestraffing van seksisme is weer opgelaaid nadat er beelden circuleerden op het internet van een studente die door een mannelijke passant op het hoofd werd geslagen. De jongedame had de wellustige opmerkingen van de man beantwoord met de uitdrukking "Ta gueule!"(Hou je mond). De hevige klap die ze toen kreeg van de man werd door een bewakingscamera geregistreerd en ging de voorbije dagen heel het land (en de rest van de wereld) rond op Twitter en Facebook.

Volgens de verscherpte wetgeving zal seks met een minderjarige ook als verkrachting worden gekwalificeerd, wat ook een strengere bestraffing zal inhouden dan de voormalige kwalificatie van seksueel misbruik.