Zwaarbewapende taliban doden zeker 20 leden Afghaanse veiligheidstroepen

16 oktober 2018

11u22

Bron: belga 1 Bij zware gevechten in de provincie Samangan, in het noorden van Afghanistan, zijn zeker 20 politieagenten en medewerkers van de geheime diensten om het leven gekomen. Dat melden de lokale autoriteiten.

Ook de baas van de geheime dienst van de politie in de provincie zou bij de slachtoffers zijn. Hoeveel leden van de veiligheidsdiensten gewond raakten, is niet duidelijk.

De radicaalislamitische taliban overvielen vannacht verschillende controleposten, naar verluidt met de modernste wapens en uitrusting. De controleposten werden vernield, en de taliban gingen aan de haal met verschillende politiewagens, motorfietsen en een vrachtwagen met fruit.

De veiligheid in de provincie Samangan is de voorbije maanden sterk verbeterd. De taliban nemen vooral kleinere, statische controleposten van de Afghaanse regering in het vizier. President Ashraf Ghani stelde onlangs voor om die om te bouwen tot zogenaamde vliegende controleposten, en om kleinere eenheden te bundelen zodat ze zich beter kunnen verdedigen.