Zwaarbewapende politie beveiligt concert Kylie Minogue na bedreiging uit België

LVA

21 november 2018

01u16

Bron: Belga

Nadat een "verwarde man" uit België popster Kylie Minogue zou bedreigd hebben, heeft zwaarbewapende politie haar concert in Keulen dinsdagavond beveiligd. "De organisator nam contact op wegens een mogelijk dreigingsscenario via sociale media", zegt een politiewoordvoerder. "Bij dergelijke zaken blijven we niet passief."