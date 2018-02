Zussen verdacht van verminken meisje (5) bij voodoo-ritueel LVA

Twee vrouwen zijn in de Amerikaanse staat Massachusetts gearresteerd vanwege het verminken van een vijfjarig meisje. Het meisje werd tijdens een voodoo-ritueel zo ernstig mishandeld dat haar gezicht blijvend verminkt is. De twee vrouwen zouden ook gedreigd hebben het hoofd van het achtjarige broertje van het meisje af te hakken.

De mishandelingen vonden plaats in East Bridgewater, ten zuiden van Boston. Het broertje vertelde hoe zijn jongere zusje al zeker twee keer was vastgebonden op een stoel terwijl de twee vrouwen vuur in haar gezicht bliezen. Ze zouden haar ook met een naald in de nek en armen gesneden hebben. Het meisje zelf verklaarde dat het tweetal ook een bijtende substantie over haar ogen had gegoten.

De 51-jarige Peggy LaBossiere en 40-jarige Rachel Hilaire, zussen van elkaar, ontkennen zowel de mishandelingen als de bedreiging van het broertje van het jonge meisje.

"Reinigingsrituelen"

De moeder van het meisje is van Haïtiaanse afkomst en zou volgens de politie een haarstyliste zijn en een van de zussen als klant hebben. Zij zou de vrouw om het ritueel gevraagd hebben om haar dochtertje te "bevrijden" van een demon die er voor zorgde dat ze zich niet goed gedroeg. Ze is zelf niet aangeklaagd, maar krijgt een behandeling voor haar geestelijke gezondheid.



De twee zussen zullen volgende week voor de rechter moeten verschijnen. Die zal dan beslissen of ze tijdens het verdere onderzoek nog worden vastgehouden. Zelf verklaarden de twee dat ze in het verleden wel "reinigingsbaden" voor de familie hebben uitgevoerd. Die bestaan uit een behandeling met wierook, zout en eucalyptusoliën terwijl er mirre gebrand wordt. Kinderen zouden bij dergelijke behandelingen dan soms wel verbrand raken "als geesten het lichaam verlaten", zo verklaarden ze.

Het jonge meisje liep derdegraads brandwonden in het gezicht op. Ze zal daar blijvende littekens aan overhouden, zo liet de politie weten. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis en zal daarna, samen met haar broertje, onder toezicht van welzijnswerkers komen te staan.