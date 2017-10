Zussen van partner schutter Las Vegas: "Hij stuurde haar met goedkoop ticket naar Filipijnen" Joeri Vlemings

14u33

Bron: Washington Post 0 Facebook Volgens haar zussen was het Stephen Paddock die Marilou Danley naar de Filipijnen stuurde om zijn gruwelijke gangen te kunnen gaan. "Met een goedkoop vliegtuigticket", luidt het.

Om te vermijden dat Marilou Danley zijn wrede plannen zou dwarsbomen, zou Stephen Paddock haar weggezonden hebben. Dat beweren de zussen van Danley in een interview voor het Australische Channel 7. "Daarvoor zijn we hem dankbaar, dat hij haar leven gespaard heeft", zegt een van hen anoniem en snikkend. "Maar dat compenseert natuurlijk niet die 58 doden." Volgens de zus is Marilou de enige die "de puzzelstukken nog bij elkaar kan krijgen", want "Steve is er nu niet meer om te spreken".

Marilou Danley is nu - vermoedelijk - 62. Ze is van Filipijnse afkomst en heeft het Australische staatsburgerschap. Dat verwierf ze toen ze begin jaren 80 in Queensland woonde. Na tien jaar verhuisde ze naar de VS. Twintig jaar geleden trok ze richting Las Vegas. In de VS werkte ze in casino's. Op sociale media noemt ze zichzelf dan ook een "casinoprofessional". Ze was in 1990 getrouwd met Geary Danley, maar in 1996 huwde ze ook met Jose Bustos. Terwijl ze pas in 2015 van Danley scheidde. Daarom heeft ze ook twee identiteitskaarten: een van Nevada en een van Californië. Volgens de eerste is ze 62, volgens de tweede 55.

Reuters/PN

Met Stephen Paddock woonde ze samen in Mesquite, Nevada, op zo'n 130 km van Las Vegas. Mogelijk sinds 2013, toen ze dus nog niet gescheiden was van Geary Danley. Volgens Eric Paddock, broer van de schutter, leerden de twee elkaar kennen in het Club Paradise van het Atlantis Casino Resort Spa in Reno. Eric Paddock noemde hen een "schattig koppel", dat vaak zij aan zij zat aan de gokkerstafel met hoge inzet, waar Danley hostess was. Een schril contrast met wat het personeel van een Starbucks over de twee had te vertellen. Danley was na haar casinojobs een tijd werkzaam bij een luchtvaartmaatschappij en daarna bij een cosmeticabedrijf. Ze reisde veel, volgens haar buren. Om de drie-vier maanden trok ze naar verluidt een tiental dagen bij Paddock in. Sinds augustus hadden de buren hen niet meer gezien. Marilou Danley heeft een dochter en kleinkinderen. Paddock maakte voor zijn dodelijke schietpartij nog 100.000 dollar over naar de Filipijnen, mogelijk als een soort van levensverzekering voor zijn vriendin.

Gisteravond keerde ze terug van de Filipijnen naar de VS. De FBI pikte haar op de luchthaven van Los Angeles op. Ze zat in een rolstoel. De agenten hebben nog heel wat vragen voor haar. Zo is het niet helemaal duidelijk of ze de laatste dagen de hele tijd op de Filipijnen zat. Mogelijk deed ze eerst nog Hongkong en/of Japan aan.