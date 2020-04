Zussen sterven beiden door een pandemie: Selma (96) aan Covid-19, Esther (5) aan de Spaanse griep mvdb

27 april 2020

13u27

Bron: KXAN TV 2 Twee Amerikaanse zussen zijn met een tijdspanne van meer dan een eeuw, beiden overleden aan een pandemie. Selma Ester Ryan overleed op 14 april in de Texaanse stad Austin aan Covid-19, drie dagen na haar 96ste verjaardag. Haar oudere zus Esther stierf in 1918 op amper vijfjarige leeftijd aan de gevolgen van de Spaanse griep.

“Ik kreeg op 3 april het bericht dat mijn moeder en vier andere bewoners van het woonzorgcentrum in observatie lagen wegens aanhoudende koorts”, verklaarde dochter Vicki aan de plaatselijke tv-zender KXAN-TV. “Ik ging in de dagen erna verschillende keren naar moeder zwaaien aan het raam. Het viel me heel zwaar om niet bij haar te zijn. Elf april was haar verjaardag. Met de hele familie zijn we komen zwaaien, maar we beseften dat het helemaal niet goed ging.” De dochter kreeg na het overlijden te horen dat haar hoogbejaarde moeder wel degelijk overleden was aan het coronavirus.

Selma heeft haar oudere zus Esther nooit gekend. De Spaanse griep woedde in de jaren 1918-1919 en maakte minstens 40 miljoen doden wereldwijd. Vooral jongvolwassenen stierven massaal.

Niet uit Spanje

Ondanks wat de naam doet vermoeden brak het griepvirus niet uit in Spanje. Het virus kreeg die naam door de oorlogsomstandigheden. Spanje bleef neutraal tijden de Eerste Wereldoorlog en kende geen censuur. Spaanse kranten schreven daardoor als enige over het virus dat dood en verderf zaaide in de Europese landen die betrokken partij waren in de Eerste Wereldoorlog. Aangenomen wordt dat Amerikaanse dienstplichtigen uit de staat Kansas het griepvirus meebrachten naar het Europese vasteland. Eens WOI was afgelopen, startten de dagbladen opnieuw op en maakte de term Spaanse griep meer en meer opgang.



Ook in de VS hield de grieppandemie lelijk huis met minstens 675.000 overlijdens. Ter vergelijking: het aantal coronadoden wereldwijd heeft zaterdag de kaap van 200.000 overlijdens gerond.

