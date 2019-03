Zussen plegen “perfecte moord” op vader. Maar dan praat een van hen mond voorbij tegen minnaar KVDS

08 maart 2019

08u37 0 Twee Amerikaanse zussen zijn dinsdag opgepakt op verdenking van de “perfecte moord” op hun vader. De man stierf bijna dag op dag vier jaar geleden. Mary-Beth Tomaselli (63) en Linda Roberts (61) zouden ermee weggekomen zijn, had een van hen geen last gekregen van schuldgevoel. En had ze haar mond niet voorbijgepraat tegen haar minnaar.

Anthony Tomaselli (85) stierf op 6 maart 2015. Die ochtend belden zijn dochters de noodlijn om te melden dat ze hem thuis in Palm Harbor, Florida gevonden hadden en dat hij niet meer ademde. Ze vertelden hoe ze de avond voordien met hem naar het strand waren geweest en dat hij daarna in slaap was gevallen in de zetel. Toen ze de volgende morgen rond 6 uur wakker werden, bleek hij gestorven te zijn. Ze hadden nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar zonder resultaat.

Kanker en dementie

De oude man leed aan kanker en dementie en de hulpdiensten gingen er vanuit dat het om een natuurlijk overlijden ging. Niets wees op het tegendeel. Het dossier werd afgesloten.





De waarheid haalde de twee zussen echter in. En alles begon met een affaire die de dames vorige zomer begonnen. Met dezelfde man.





Volgens politiechef Bob Gualtieri van Pinellas County leerde Mary-Beth hem in augustus of september vorig jaar kennen in een bar. “Ze begonnen een seksuele relatie”, aldus Gualtieri. “Mary-Beth stelde later haar zus Linda aan hem voor. Zij was getrouwd, maar begon ook een seksuele relatie met de man. Het is niet duidelijk of de zussen het van elkaar wisten.” (lees hieronder verder)

De man merkte volgens de politie echter dat Linda zich vreemd gedroeg. “Het was duidelijk dat ze ergens mee zat”, aldus Gualtieri. Het vertrouwen tussen de twee groeide langzaam en op 12 februari nodigde Linda hem bij haar thuis uit. Plots brak ze en deed ze het ontstellende verhaal van wat er op de avond van 5 maart 2015 écht met haar vader was gebeurd.

Ze vertelde dat zij en haar zus Mary-Beth wisten dat hun zieke vader snel zou sterven. Maar omdat hij niet naar een verzorgingstehuis wilde, besloten ze hem een handje te helpen.

De bewuste avond waren ze bij hem thuis. Ook de volwassen dochter van Mary-Beth was aanwezig. Haar gaven ze slaappillen, zodat ze niet zou zien wat daarna zou gebeuren.

Alcohol

Vervolgens schonken ze hun vader – die op de bank lag – een glas alcohol uit. Daar deden ze een flinke dosis slaapmiddel in, die hem fataal moest worden. Maar Mary-Beth gebruikte te veel alcohol, waardoor de pillen te veel verdund werden en er niets gebeurde.

Daarop nam Linda een kussen, dat ze op het gezicht van haar vader legde. Maar ook daarmee lukt het niet om de man te doden. Ten slotte stopte Linda een vod in zijn mond, terwijl Mary-Beth zijn neus dichtkneep en zijn spartelende armen in bedwang hield. Deze keer lukte het wel. (lees hieronder verder)

De minnaar van de zussen nam de hele bekentenis op met zijn smartphone en verwittigde de volgende dag de politie. De daaropvolgende weken nam hij in samenwerking met de speurders nog meer bekentenissen op, van beide zussen. Zo vertelde Linda hem vorige week nog dat ze ook haar man dood wilde. Hij was eerder opgepakt voor huiselijk geweld en ze hadden het huis op haar naam gezet, waardoor ze de handen vrij had. Dinsdag werden de vrouwen opgepakt.

Pacemaker

Ook aan de politie bekenden ze het hele verhaal van hoe ze hun vader hadden “geëuthanaseerd”. Tot in de kleinste details. Zo omschreef Mary-Beth hoe ze het “vreemd” gevonden hadden dat haar vader nog altijd een lichte polsslag had net na zijn dood, door zijn pacemaker.

Na de dood van hun vader, verkochten de vrouwen zijn huis. Ze deelden de opbrengst – zo’n 107.000 euro – met hun broer, die niets met de moord te maken had.

Volgens de politie is het duidelijk dat de vrouwen weg zouden zijn geraakt met hun “perfecte moord”, als ze hun mond niet voorbij hadden gepraat tegen hun gemeenschappelijke minnaar.