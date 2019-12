Zusjes vinden vier slachtoffers van overdosis, onder wie hun moeder IB/redactie

Bron: AD, detroitnews.com 4 De rust in een buitenwijk van het Amerikaanse Detroit werd maandag bruut verstoord door de loeiende sirenes van politie en ambulance. In hun ouderlijk huis troffen twee meisjes van pas 6 en 8 jaar oud vier slachtoffers van een overdosis aan. Drie ervan waren al overleden, onder wie de 34-jarige moeder van de meisjes.

Het vierde slachtoffer, een 32-jarige man, kon door het snel toedienen van het medicijn Naloxone op het nippertje worden gered, meldt The Detroit News. Het middel, bij ons bekend onder de naam Narcan, wordt gebruikt als noodmiddel bij een overdosis. Ook de andere twee dodelijke slachtoffers zijn volwassenen van 31 jaar oud. Naar de officiële doodsoorzaak wordt nog onderzoek gedaan.

White was de moeder van de twee Amerikaanse meisjes die de slachtoffers rond vier uur 's middags aantroffen toen ze uit school naar huis liepen. De zusjes zijn ter observatie naar een ziekenhuis gebracht. De kinderbescherming zal zich over hen ontfermen, aldus de politie van Detroit.

Stijging drugsdoden

Een overbuurvrouw, de 53-jarige Alicia Shoulder, heeft aangeboden zich over de meisjes te ontfermen tijdens de feestdagen. “Je ziet, ik heb niet veel”, zei ze tegen een verslaggever, wijzend op haar schamele bezittingen in de rokerige woonkamer. “Maar ze zijn meer dan welkom.” Shoulder zei verder dat ze hoopt dat haar 13-jarige dochter iets van het drama zal opsteken. “Zodat ze begrijpt hoe belangrijk het is om clean te blijven. Houd je hoofd en gedachten schoon.”

In de Amerikaanse staat Michigan stierven het afgelopen jaar 2.036 mensen aan een overdosis stimulerende middelen. In driekwart van de gevallen ging het om synthetische drugs. In 2000, nog geen tien jaar geleden, waren dat nog slechts 17 van de in totaal 183 drugsdoden.

