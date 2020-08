Zus van Trump in geheime audio-opname: “Je kan hem niet vertrouwen” kv

23 augustus 2020

04u02

Bron: Washington Post 0 Maryanne Trump Barry, de zus van de Amerikaanse president Donald Trump, heeft zich in een reeks audio-opnames erg kritisch uitgelaten over haar broer. De opnames werden stiekem gemaakt door haar nichtje Mary Trump, die vorige maand een erg kritisch boek over de president uitbracht. De krant Washington Post publiceerde zaterdag een selectie van de audiofragmenten op haar website.

“Hij heeft geen principes. Helemaal geen. Geen enkel. En zijn achterban... Ik bedoel, mijn god, als je religieus bent, dan wil je mensen helpen. Niet dit”, zei de 83-jarige Barry, een voormalige federale rechter, in een van de fragmenten. De opmerking maakt deel uit van een conversatie met haar nichtje over het immigratiebeleid van haar broer, die illegale immigranten bij hun arrestatie aan de grens met Mexico liet scheiden van hun kinderen. Ze deed haar beklag over “wat ze doen met kinderen aan de grens”, en giste dat haar broer nooit haar juridische opinies over immigratie heeft gelezen. Zo pakte ze een rechter ooit hard aan omdat die een asielzoeker respectloos had behandeld. “Hij leest niet”, zei Barry nog, terwijl ze ook het twittergedrag van haar broer hekelde. “Zijn verdomde tweet en de leugens, oh mijn god. Ik spreek te vrijuit, maar je weet het. Zijn verhalen die voortdurend veranderen. Het gebrek aan voorbereiding. De leugens. Holy shit.”

Zijn verdomde tweet en de leugens, oh mijn god. Zijn verhalen die voortdurend veranderen. Het gebrek aan voorbereiding. De leugens. Holy shit Maryanne Trump Barry

Barry heeft zich in het openbaar nooit kritisch uitgesproken over de president, maar uit de opnames blijkt dat er tussen haar en haar broer een flinke haar in de boter zit. “Het is de nepheid van dit alles. Het is de nepheid en zijn wreedheid. Donald is wreed”, zei ze aan haar nichtje.

Toelatingsexamen

De voorbije weken werd Mary Trump meermaals aan de tand gevoeld over de bronnen voor haar boek, waarin ze onder andere beweerde dat Donald Trump een vriend had betaald om zijn toelatingsexamen voor hem af te leggen, zodat hij zou binnen geraken aan de Universiteit van Pennsylvania. Aan The Washington Post vertelde Mary Trump dat ze in 2018 en 2019 in totaal vijftien uur aan gesprekken had opgenomen tussen haar en haar tante. Uit de audio-opnames blijkt nu dat de informatie over Trumps toelatingsexamen van zijn zus kwam.

Hij was een verwend nest Maryanne Trump Barry

“Hij was een verwend nest”, zei Barry over hem. “Ik deed zijn huiswerk voor hem en ik reed hem rond in New York City om hem in een universiteit binnen te krijgen.” Vervolgens onthulde ze dat een vriend van Donald Trump, een zekere Joe Shapiro, zijn toelatingsexamen had afgelegd. De weduwe en de zus van Shapiro ontkennen dat verhaal. Trump heeft zelf altijd beweerd dat hij bij de universiteit was binnen geraakt omdat hij een “supergenie” is. Vorig jaar onthulde de Washington Post echter dat Trumps broer Fred Jr. nauw bevriend was met de toelatingsambtenaar van de school en die vertelde aan de krant dat hij Donald op diens vraag had geïnterviewd.

Donald zorgt alleen voor Donald, punt uit Maryanne Trump Barry

Nominatie

De Amerikaanse president spreekt in het openbaar altijd lovende woorden over zijn zus. Zo zei hij in 2016: “We verschillen een beetje van mening. Ze is een erg gewaardeerde rechter.” Uit een van de opgenomen gesprekken blijkt echter dat Barry maar moeilijk met haar broer door één deur kan. In 1983 vroeg ze hem om hulp toen ze door toenmalig president Ronald Reagan genomineerd wilde worden voor een positie als federale rechter. Ze was ervan overtuigd dat Trumps toenmalige advocaat Roy Cohn haar daarbij kon helpen. Trump bleef haar er nadien aan herinneren dat ze haar nominatie “aan hem te danken had”. “Hij probeerde een keer de eer voor me op te strijken”, aldus Barry in de audio-opname. Hij zei: “Waar zou je zijn zonder mij?” Maar die opmerking viel niet in goede aarde: “Zeg dat nog een keer en ik maak je met de grond gelijk”, had ze geantwoord. “Het was de enige gunst waar ik in mijn hele leven om gevraagd had”, verduidelijkte ze en die nominatie had ze “zelf verdiend”. “Donald zorgt alleen voor Donald, punt uit", aldus Barry.

De 55-jarige Mary Trump vindt haar oom ongeschikt voor het presidentschap en heeft te kennen gegeven dat ze alles op alles wil zetten om Joe Biden bij de verkiezingen van november in het zadel te helpen.

