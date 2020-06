Zus van president John F. Kennedy gestorven: Jean (92) was laatste van door noodlot gekwelde generatie en bleef zelf ook niet gespaard KVDS

18 juni 2020

19u03

Bron: The Washington Post 14 Ze werd weleens “de stille Kennedy” genoemd, in de schaduw van haar bekende broers en zussen, zoals de vermoorde president John F. Kennedy, haar eveneens vermoorde broer Bobby, haar zus Patricia, die met een bekende acteur trouwde en haar zus Eunice, die de Special Olympics oprichtte. Maar dat wil niet zeggen dat de donderdag overleden Jean Kennedy (92) niet invloedrijk was. “Ze zou weleens de beste politicus van allemaal geweest kunnen zijn”, liet de bekende geschiedkundige en Kennedykenner Arthur Schlesinger Jr. zich ooit ontvallen.

Met negen waren ze, de kinderen van Joe Kennedy Sr. en Rose Fitzgerald. En bijna allemaal leken ze achtervolgd te worden door een vloek.

Vliegtuigongeluk

Oudste zoon Joseph (1915-1944) was gevechtspiloot en stierf bij een operatie tijdens de Tweede Wereldoorlog, John (1917-1963) ‘JFK’ werd doodgeschoten tijdens zijn ambtstermijn als president van de VS, Rosemary (1918-2005) had een mentale beperking nadat ze bij haar geboorte zuurstofgebrek opliep en eindigde na een mislukte lobotomie in een instelling, Kathleen (1920-1948) stierf bij een vliegtuigongeluk, Eunice (1921-2009) richtte de internationale sportorganisatie Special Olympics op en was de enige die min of meer gespaard bleef van het noodlot, Patricia (1924-2006) trouwde met de bekende - maar ook verslaafde - acteur Peter Lawford en scheidde later van hem, Robert (1925-1968) was minister in het kabinet van zijn broer JFK en werd vermoord toen hij als senator meedeed aan de presidentsverkiezingen van 1968, en Edward (1932-2009) was een groot deel van zijn leven senator en stierf aan een hersentumor.

Jean Kennedy Smith was de jongste dochter en het meest beschermde kind van de clan. Maar dat betekende niet dat ze immuun was voor tragedie. Zo logeerde ze samen met haar man Stephen – die campagneleider van zowel JFK als Bobby Kennedy was – in het Ambassador Hotel in Los Angeles de avond dat Bobby daar vermoord werd. Ze maakte alles van nabij mee. Haar man stierf in 1990 aan kanker en haar zoon William haalde een jaar later de tabloids toen hij in Florida beschuldigd werd van verkrachting (later werd hij wel vrijgesproken). Sinds 2009 was ze het enige kind van Joe en Rose Kennedy dat nog in leven was.

Echtgenotes

Opmerkelijk: Jean bracht drie van haar broers in contact met hun latere echtgenotes. Twee van haar schoolvriendinnen – Ethel Skakel en Joan Bennett – trouwden respectievelijk met Bobbie en Edward Kennedy. En de dag dat Jacqueline Bouvier haar kwam oppikken voor een uitje, was de dag dat de latere first lady van de VS haar latere echtgenoot JFK voor het eerst zag.

Jean liet zich professioneel vooral opmerken toen ze Amerikaans ambassadrice was in Ierland. Het was president Bill Clinton die haar in 1993 de post gaf, onder meer omdat de Kennedy’s van daar afkomstig waren en enorm populair waren in het land. Tot 1998 speelde ze een belangrijke rol in het vredesproces in Ierland en ze wordt door haar bemiddeling beschouwd als een van de architecten van het uiteindelijke vredesakkoord tussen katholieken en protestanten in Noord-Ierland.

“Ze gelooft in dialoog”, vertelde Gerry Adams, de leider van Sinn Fein (de politieke vleugel van het IRA) ooit aan The Boston Globe. “In het creëren van de omstandigheden die tot dialoog leiden.”

Jean kreeg ook een Presidential Medal of Freedom – de hoogste onderscheiding die de regering aan burgers geeft in de VS – voor haar inspanningen voor kinderen met beperkingen. En leuk: ze was de ontdekker van de bekende Ierse band The Corrs. Nadat ze hen hoorde spelen in een pub, regelde ze een optreden op het WK voetbal in de VS, waardoor de groep internationaal doorbrak.

Het was de dochter van Jean die donderdag meedeelde dat haar moeder gestorven was. Over de oorzaak is niets bekend. Jean laat vier kinderen achter en zeven kleinkinderen.

Lees ook: Vloek van de Kennedy’s slaat weer toe (+)

Bekijk ook:

Lichaam van vermiste Kennedy-telg gevonden



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.