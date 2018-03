Zus van kerkschutter schrijft kille post over Amerikaans scholierenprotest en wordt op school met mes betrapt ADN

15 maart 2018

08u53

Bron: Reuters, CNN 0 Morgan Roof (18), de zus van de racistische seriemoordenaar Dylann Roof, is gearresteerd voor wapenbezit. Ze plaatste op Snapchat ook een alarmerende post naar aanleiding van het grote scholierenprotest in de Verenigde Staten tegen wapengeweld. “Ik hoop dat het een val is en dat jullie allemaal doodgeschoten worden”, schreef de tiener.

Morgan Roof werd gisteren in de boeien geslagen nadat een functionaris van haar school in Colombia in South Carolina ingelicht was dat de 18-jarige mogelijk een wapen bij zich had. Bij haar arrestatie werd ze betrapt met een mes. Ze had ook pepperspray en marihuana bij zich.

Volgens Amerikaanse media schreef Roof bovendien een kille post op Snapchat, waarin ze zich niet opgezet toonde met de ‘National School Walkout’ van gisteren. Op veel scholen in de Verenigde Staten werden de lessen zeventien minuten stilgelegd. Leerlingen en leraren verlieten de klaslokalen om de zeventien doden van de schietpartij vorige maand op een school in Parkland te herdenken en om te protesteren tegen vuurwapengeweld. De kille woorden van Roof op Snapchat: “Ik hoop dat het een val is en dat jullie allemaal doodgeschoten worden”.

Haar broer Dylann Roof (23) werd vorig jaar ter dood veroordeeld voor het doodschieten van negen zwarte kerkgangers in South Carolina in 2015.