Zus van Jackie Kennedy op 85-jarige leeftijd overleden NLA

17 februari 2019

13u08

Bron: Belga 0 Lee Radziwill, het zusje van voormalige Amerikaanse first lady Jacqueline Kennedy, is vrijdag op haar 85e overleden. Ze is vredig in haar appartement in New York ingeslapen. Dat meldde haar familie gisteren in een mededeling via CNN.

Zelfs op haar hoge leeftijd werd Radziwill beschouwd als een stijlicoon door haar elegantie. In 2013 wijdde het magazine van de New York Times nog een coverstory aan haar. “Ik ben op dit punt in mijn leven helemaal tevreden. Ik heb zoveel fascinerende dingen gedaan”, zei ze toen.

‘Fashionista’ avant la lettre

Radziwill werd in 1933 in New York geboren als Caroline Lee Bouvier. De schoonzus van voormalig president John Kennedy was kort actrice, interieurarchitecte en public relations-medewerker van modeontwerper Giorgio Armani. Maar ze blijft vooral bekend om haar veronderstelde rivaliteit met haar oudere zus en als "fashionista" avant la lettre.

Radziwill zat vaak op de eerste rij van modeshows en stond te boek als een elegante en mondaine vrouw. Ze was onder meer bevriend met schilder Andy Warhol en schrijver Truman Capote en trouwde drie keer. Haar tweede huwelijk was met de Poolse prins Stanislaw Radziwill, met wie ze twee kinderen kreeg, en wiens naam ze behield. Haar laatste echtgenoot, van wie ze ook scheidde, was regisseur en choreograaf Herbert Ross (Funny Lady, Footloose ...).