Zus beruchte Saudische kroonprins moet voor rechter verschijnen wegens mishandeling loodgieter

12 juni 2019

22u18

Bron: ANP 0 Buitenland Een zus van de roemruchte Saudische kroonprins Mohammed bin Salman, Hassa bint Salman, moet in juli in Parijs voor de rechter verschijnen in verband met een geweldsmisdrijf. De Franse justitie beschuldigt haar van medeplichtigheid aan de mishandeling van een loodgieter die in 2016 werkzaamheden in haar appartement in Parijs verrichtte. Ze heeft volgens de aanklagers haar lijfwacht opdracht gegeven het slachtoffer toe te takelen. Ze zou de vakman ook hebben vernederd.

Volgens het verhaal van het slachtoffer ontstak de prinses in woede toen de loodgieter een opname nam van de kamer waar hij aan het werk moest. De vrouw tierde dat hij foto's aan de roddelpers wilde verkopen. Hij zou zijn geslagen, vastgebonden en gedwongen zijn de voeten van de prinses te kussen. Er is al een arrestatiebevel tegen Hassa bint Salman in 2017 uitgevaardigd. Het is onwaarschijnlijk dat ze het proces op 9 juli zelf bijwoont.

Haar 33-jarige broer geldt als de sterke man in Saudi-Arabië die meedogenloos zijn macht verankert en uitbreidt. Hij wordt gezien als de drijvende kracht achter het bloedvergieten in Jemen en als het kwade brein achter de moord op de Saudische journalist Jamal Khashoggi, begin oktober in het Saudische consulaat in Istanbul.