Zus (6) en broer (4) krijgen op amper twee weken tijd te horen dat ze kanker hebben TTR

28 juni 2018

21u48

Bron: Fox News 9 Mama Nohea, die samen met haar man Duncan en twee kinderen in de Amerikaanse staat Californië woont, kreeg begin juni te horen dat haar dochtertje Kalea (6) kanker heeft. Amper twee weken later vertelden de artsen dat ook haar zoontje Noah (4) een hersentumor heeft. Mama Nohea legde de strijd van haar zieke kinderen op beeld vast. De foto van ontroert intussen mensen over de hele wereld.

Toen haar dochtertje elke dag last had van hoofdpijn, besliste mama Nohea naar de kinderarts te gaan. Uit verschillende onderzoeken bleek dat het meisje een hersentumor had. Ook zoontje Noah zei dat hij net zoals zijn zus veel pijn had. Aanvankelijk dacht Nohea dat haar zoonlief extra aandacht zocht, maar dat was een grote vergissing.

Artsen stelden vast dat het 6-jarige kind net zoals zijn zus ernstig ziek is. “Mijn vrouwen ik barstten onmiddellijk in tranen uit”, vertelt vader Duncan. “Hoe is het mogelijk dat je op amper twee weken tijd te horen krijgt dat allebei je kinderen kanker hebben?” (Lees verder onder de foto.)

Beide kinderen ondergingen een operatie, waarbij de hersentumor werd verwijderd. Daarna werd een chemobehandeling opgestart, maar volgens artsen is de weg naar herstel lang en loodzwaar.

Volgens het medisch team van de Stanford University is dit een zeldzame case. “Niemand in ons medisch team heeft dit ooit meegemaakt”, zegt Dr. Sonia Partop, professor oncologie aan de Stanford University, die beide kinderen verder blijft opvolgen.

Naast het emotionele leed zijn er ook financiële problemen voor het gezin, dat intussen een crowdfundingscampagne opstartte om de ziekenhuiskosten te betalen.