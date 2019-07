Zus (12) wil niet mee met trein en verkiest autorit. Op parking verneemt ze dat haar broertje (8) onder trein is geduwd: “Haar wereld is ingestort” Karen Van Eyken

31 juli 2019

12u21

Bron: Bild 34 Drama Frankfurt Maandag staan moeder (40) en zoon (8) op de trein te wachten met bestemming Oostenrijk. Ze zijn blijgezind want het belooft een leuke vakantie te worden. Ondertussen rijdt het dochtertje (12) mee met vrienden. Maar dan volgt er een telefoontje van de politie. Er wordt hen opgedragen om te stoppen aan de eerstvolgende parking. Daarna zou niets nog hetzelfde zijn.

Op spoor 7 in het centraal station van Frankfurt kijkt een duo maandagmorgen reikhalzend uit naar hun vakantie. Het dochtertje is niet van de partij. Zij heeft geen zin in een treinreis en verkiest een rit met de wagen. Het meisje kan immers met vrienden meerijden. Zij opteren voor de auto omdat hun oude hond moeilijk mee te nemen is op de trein. In Oostenrijk zouden ze elkaar allemaal weerzien.

Maar dan komt Habte Araya (40) het spoor op gewandeld. Uit het niets duwt de man uit Eritrea moeder en zoon op de sporen net wanneer de hogesnelheidstrein het station komt binnenrijden. Hij probeert hetzelfde te doen met een 78-jarige vrouw, maar dat mislukt omdat ze zich kan verweren en valt op het perron.

De moeder is op de sporen beland, maar kan zich nog tijdig in veiligheid brengen door opzij te rollen. Haar zoontje kan ze niet meer redden. Araya heeft hem koelbloedig de dood ingeduwd.

Op dat moment zit het dochtertje nog nietsvermoedend in de wagen van de beste vriendin van haar moeder. Om 14 uur rinkelt de mobiele telefoon. Aan de andere kant van de lijn vraagt de politie om te stoppen aan de snelwegparking nabij Stuttgart. Twintig minuten later worden ze daar opgewacht door agenten en een psycholoog. Ze vernemen het verschrikkelijke nieuws. “Het meisje is ingestort”, vertelt een vriendin van de familie aan Bild. “Haar grootouders uit Leipzig zijn onmiddellijk afgekomen en bekommeren zich nu om haar.”

Habte Araya kan snel gevat worden in de buurt van het station. Hij wordt beschuldigd van moord en dubbele moordpoging.