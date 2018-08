Zullen de Russen Berlijn opnieuw in twee verdelen? AW

27 augustus 2018

17u58

Bron: Belga 0 Eigenlijk hebben de inwoners van Berlijn hun buik vol van muren. Maar de cultuursector in de Duitse hoofdstad plant een mega-event, waarvoor een nieuwe betonnen Muur nodig is. Het is alweer de schuld van de Russen: het project is het geesteskind van de 43-jarige Russische cineast Ilja Chrzjanovski. Morgen weten de Berlijners meer.

Net geen dertig jaar na de val van de muur moet Berlijn opnieuw doormidden gesneden worden door een betonnen scheiding. Dat is ongeveer het enige concrete aan het in geheimzinnigheid gehulde initiatief van Chrzjanovski: in oktober wil hij een hele woonblok aan de boulevard Unter den Linden afgrendelen om daar een dictatuur na te spelen.

"Wereldgebeuren"

Morgen willen de verantwoordelijken hun plannen voorstellen, maar het project, 'Dau Freiheit' genaamd, zorgt nu al voor deining. Aan 'Dau' nemen grote namen deel: filmregisseur Tom 'Lola Rennt' Tykwer, performancekunstenares Marina Abramovic en streetart-legende Banksy. Ook federaal minister van Cultuur Monika Grütters (CDU) weet blijkbaar al meer. Zij spreekt van een "wereldgebeuren".

Uit de uitnodiging aan journalisten voor de presentatie van morgen valt op te maken dat centraal dertien (! ) films, drie series en een digitaal filmplatform gaan staan, die de Rus sinds 2008 maakte. In een speciaal in de Oekraïne nagebouwde stad liet hij twee jaar geleden de stalinistische big-brotherstaat heropstaan, compleet met details als stijf ondergoed en koolsoep. Voor veel van de ongeveer 400 mensen die in het imitatiestadje leefden en werkten, is die imitatie in de verpauperende Oekraïne inmiddels harde realiteit geworden, schreef het kunstmagazine 'Monopol'.

"Een stad binnen de stad" "en strenge controles

Organisator zijn de Berliner Festspiele die een uitgebreide zone rond het Kronprinzenpalais (Kroonprinsenpaleis) hebben gevorderd, de staatsopera, de bouwacademie en de Schinkelplatz (het Schinkelplein) inbegrepen. In dat gebied moet "een stad binnen de stad" verrijzen, die, zo luidt het cryptisch, "een leven volgens andere regels toont en ervaarbaar maakt".

Op de homepage van DAU -registratie verplicht- belooft een trailer: "U beslist zelf hoever u wil gaan" -alsof het om een seksuele escapade in een Expeditie Robinson gaat. Bedoeling is evenwel dat in de 'Mauerstadt' heel strenge controles worden gevoerd. De eigen bewoners krijgen er dagkaarten, mensen van buitenaf moeten, alsof het om een pretpark gaat, een toegangsprijs betalen.

Het hele gebeuren zal ruim drie weken duren, van midden oktober tot 9 november, de dag in 1989 toen de echte Muur viel. Daarna verhuist het Orwelliaanse circus naar Parijs (in november) en Londen (begin 2019).

Groen of rood licht?

Maar of het in Berlijn zover komt, staat nog helemaal niet vast. Het project is al eens een keertje afgeblazen. Eigenlijk zou het vorig jaar plaatsgevonden moeten hebben, ter gelegenheid van de inhuldiging van onze landgenoot Chris Dercon als intendant van de Volksbühne. Die aanstelling was echter fel omstreden. Bovendien was, zo zeggen insiders, Chrzjanovski toen nog niet klaar met het bewerken van zijn 700 uur aan beeldmateriaal. Ook dit jaar wordt goedkeuring voor het project een oefening in hordelopen. Er is namelijk groen licht nodig van heel wat overheden: de dienst groene ruimten, de dienst gebouwen, monumentenzorg, politie en brandweer. Grote troef voor de organisatoren: burgemeester Michael Müller (SPD) is het project gunstig gezind.

Intussen zijn media al op zoek gegaan naar waar het geld voor zo'n megagebeuren vandaan komt. De Tagesspiegel achterhaalde dat achter 'Dau' de in Londen zetelende stichting Phenomen Trust zit, gesticht door de Russische IT-ondernemer en multimiljonair Sergej Adonjev.