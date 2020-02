Zuivering binnen Oekraïense justitie treft MH17-onderzoek IB

17 februari 2020

01u31

Bron: ANP 0 Aan de vooravond van het MH17-proces in Nederland zijn in Oekraïne alle officieren van justitie die de vliegramp onderzochten uit hun functie ontheven. Onder hen zijn ook de twee officieren die namens Oekraïne zitting hadden in het Joint Investigation Team (JIT), het internationale samenwerkingsverband dat de ramp onderzoekt. Dat meldt de Nederlandse krant NRC.

Van de zes officieren die de Oekraïense MH17-sectie vormden, zijn er vijf ontslagen. Volgens de officieren is hun ontslag een zware slag voor het vervolgonderzoek naar de ramp. MH17-onderzoeker Roman Hosjovsky denkt dat zijn opvolgers minstens een jaar nodig hebben om zich in te lezen. "Niemand kent het dossier dat wij in vijf jaar hebben opgebouwd."

Het ontslag van de MH17-officieren is het gevolg van een grote hervorming van het Oekraïense openbaar ministerie onder de vlag van corruptiebestrijding - een speerpunt van de regering-Zelensky.