Zuiden Italië vreest terugkeer arbeidsmigranten uit noorden KVE

08 maart 2020

14u31

Bron: Belga 2 De zuidelijke regio's in Italië vrezen dat honderdduizenden arbeidsmigranten, die de afgelopen jaren naar het noorden zijn vertrokken, terugkeren. Ze roepen hen op dat vooral niet te doen uit vrees dat ze het nieuwe coronavirus, dat het noorden zwaar heeft geraakt, met zich meebrengen.

Naar schatting twee miljoen Italianen zijn de afgelopen 15 jaar vanuit het onderontwikkelde zuiden in hun zoektocht naar werk naar het noorden getrokken. Nu de Italiaanse regering in de nacht van zaterdag op zondag een groot deel van Noord-Italië op slot heeft gedraaid is de verwachting dat velen terugkeren naar hun familieonderkomens in het zuiden.

De gouverneur van Puglia vraagt in een oproep op Facebook daarvan af te zien. "Ik spreek tot jullie alsof jullie mijn kinderen, broers, neven of nichten zijn. Stop en keer terug", aldus Michele Emiliano. "Stap uit bij het eerste treinstation, neem geen vliegtuig, keer jullie auto's om en stap uit de bussen. Breng de epidemie uit Lombardije, Venetië en Emilia niet naar Puglia.” De bestuurder heeft een decreet ondertekend waarin staat dat iedereen die vanuit het noorden aankomt twee weken in quarantaine moet.

De president van Calabrië, Jole Santelli, steunt Emiliano en stelt dat de gezondheidszorg in haar regio een grote medische crisis niet aankan. "De overheid moet een exodus uit het noorden naar Calabrië blokkeren. Die uittocht kan het risico op het ontsteken van een rampzalige bom veroorzaken."

Lees ook: Wat als je tijdens je vakantie in quarantaine moet? Geldexpert over gevolgen van corona voor jouw portemonnee (+)