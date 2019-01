Zuid-Thailand maakt zich op voor storm Pabuk, zwangere Vlaamse op eiland hekelt gebrek aan info. “Hopen dat we veilig zijn” Vrees voor zwaarste tropische storm in decennia ADN

04 januari 2019

10u18

Bron: Radio 1, Belga, ANP 28 De voorlopers van tropische storm Pabuk zijn op enkele eilanden in het zuidoosten van Thailand aan land gekomen. Gevreesd wordt voor mogelijk de zwaarste storm in decennia. Er zitten momenteel ook Belgische toeristen in Thailand. Touroperator TUI vraagt aan zijn 105 toeristen in de getroffen regio om strikt de regels van de lokale autoriteiten op te volgen.

De storm zal wellicht vanmiddag (Belgische tijd) echt aan land gaan, maar is nu al voelbaar. Het noodweer leidde al tot zware stortbuien en felle windstoten en heeft ook al een eerste dode geëist. Het lijk van een visser is aangespoeld op een strand in de provincie Pattani, nadat een vissersboot kapseisde. Een andere visser is nog vermist.

Duizenden mensen geëvacueerd

Foto’s tonen naast een erg donkere lucht en hevige regenval ook hoge golven, die volgens de Thaise meteorologische dienst tot vijf meter hoog zijn en hevig tekeer gaan. Zeilen en zwemmen in zee is strikt verboden. Meer dan 6.000 mensen, voornamelijk inwoners van de provincie Nakorn Si Thammarat, werden geëvacueerd, zo zegt de Thaise dienst Rampenbestrijding. In de provincie werden ook de luchthavens gesloten.



De storm zal ook de bij toeristen erg populaire regio's Phuket, Ko Samui en Krabi treffen. Alle vluchten van en naar Ko Samui zijn uit voorzorg geannuleerd, ook nu het nog relatief matig regent. Verwacht wordt dat in de loop van de dag nog meer Thaise luchthavens dat voorbeeld zullen volgen. Ook het ferryverkeer ligt al zeker tot morgen stil.

Zwanger en hopen op het beste

De Vlaamse Elke Sommerijns, die zwanger is, zit vast op Ko Samui. “Het is moeilijk om in te schatten wat het gaat geven. Het is momenteel al aan het regenen en het is heel winderig”, vertelt ze op Radio 1. “Er wordt verwacht dat de storm dit eiland zou bereiken rond 18.00 uur vanavond. Maar we krijgen heel weinig informatie, dus het zal afwachten zijn. We krijgen vooral de raad om in het hotel te blijven en niet ongerust te zijn.”

Elke en haar reisgezelschap kwamen gisteren op het eiland aan. “Wij wisten totaal niet wat er aan de hand was. We moesten gisteren wel een ferry vroeger nemen van Ko Pha-ngan, omdat de zee vrij woelig was en dat veiliger was. Pas toen we hier toekwamen, werd duidelijk wat de ernst van de situatie was. Dan pas was er sprake van een tropische storm. En nu kunnen we niet meer weg.”

We krijgen heel weinig informatie. Ze organiseren in de loungebar van het hotel dan wel een soort ‘tropical storm party’, met happy hour. Maar dat is niet wat we zouden willen zien

Elke vliegt normaal gezien op 7 januari terug naar Bangkok en van daaruit naar België. “Tot dan zitten we hier vast.” Dat er niet wordt gecommuniceerd, is niet aangenaam en geeft niet veel vertrouwen. “Ze organiseren in de loungebar van het hotel dan wel een soort ‘tropical storm party’, met happy hour. Maar dat is niet wat we zouden willen zien.”

Intussen zijn in de buurt restaurants en winkels gesloten en worden er zandzakjes klaargelegd. Veel meer gebeurt er volgens de Vlaamse niet. “In het oosten van het eiland zouden er mensen zijn geëvacueerd, omdat dat de plek is die het eerst zou getroffen worden. Hier zijn er niet echt schuilplaatsen voorzien. We weten van niets. We zijn wel van kamer veranderd en zitten nu iets verder van de zee en wat hoger. Dus we hopen dat we veilig zijn.”

“Er gaat helemaal niets meer overeind staan”

Vlaming Sven Geens, die woont en werkt op Ko Samui, laat weten dat intussen de wind serieus is komen opzetten op het eiland. “We zien ondertussen al golven tot drie meter hoog”, zegt hij. Een ambtenaar van de lokale overheid van het eiland heeft er geen goed oog in. “Er gaat helemaal niets meer overeind staan.”

Volgens de Thaise rampenbestrijdingsdienst is nog geen sprake van een crisissituatie. “Er is geen paniek onder de toeristen. Maar als er iets gebeurt, zijn we goed voorbereid”, klinkt het bij het hoofd van de civiele bescherming van Phuket. Op Koh Racha, een klein eiland in de omgeving van Phuket, werden uit voorzorg wel al meer dan honderd toeristen per boot geëvacueerd.

Pabuk trekt met een snelheid van 80 kilometer per uur door het zuidelijk deel van de Golf van Thailand naar het vasteland. De meteorologische dienst waarschuwt ervoor dat Pabuk net zo destructief zou kunnen worden als de tropische storm Harriet, waarbij in 1962 bijna duizend mensen om het leven kwamen.

Tot zaterdag worden harde wind, overvloedige regenval, golven van 5 tot 7 meter en vloedgolven verwacht voor het grootste deel van het zuiden. Tot nu toe zijn er nog geen meldingen van schade of verwondingen.