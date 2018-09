Zuid-Soedanse regering laat haar leger gruweldaden begaan Redactie

19 september 2018

18u18

Bron: Belga 2 Het Zuid-Soedanese leger heeft in het kader van de al vijf jaar durende burgeroorlog erge gruweldaden begaan, terwijl de regering het daarvoor vrije baan gaf, zo heeft mensenrechtenorganisatie Amnesty International (AI) op gezag van ongeveer honderd getuigenissen meegedeeld.

Regeringstroepen en daarmee verbonden milities hebben tussen eind april en begin juli in door de oppositie gecontroleerde regio's in het noorden burgers brutaal aangepakt. In de districten Leer en Mayendit zijn mensen neergeschoten en levend verband, vrouwen en kinderen zijn verkracht, woningen en voedselvoorraden zijn vernietigd.

De regio Unity is nog steeds zwaar door het conflict getroffen, zegt AI. In delen ervan heerst er zoals vorig jaar hongersnood. "Desondanks laat de Zuid-Soedanese regering de vermoedelijke daders hun gang gaan om nieuwe gruweldaden te plegen", zegt Joan Nyanyuki, bij Amnesty voor Oost-Afrika verantwoordelijk.