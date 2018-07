Zuid-Soedanese rebellen blazen akkoord met regering alweer op Redactie

10 juli 2018

13u52

Bron: dpa 0 De Zuid-Soedanese rebellen hebben de pas dit weekeinde afgesloten overeenkomst met de regering alweer opgeblazen. Ze deelden gisteren mee dat ze niet akkoord gaan dat hun aanvoerder Riek Machar voortaan opnieuw de functie van vicepresident zou invullen. Dat was een wezenlijk bestanddeel van de overeenkomst, die pas zondag werd voorgesteld.

De rebellen verklaarden dat er helemaal geen afspraak werd gemaakt. Enkel het idee dat Machar terug vicepresident zou worden, werd besproken. Er werd geen enkel document ondertekend. Het voorstel wordt van de hand gewezen omdat dit alleen maar politici ten goede komt en negeert dat radicale hervormingen broodnodig zijn om fundamentele veranderingen in het land te verwezenlijken.

In het weekeinde waren de rivalen het naar eigen zeggen eens geworden dat Machars jarenlange tegenspeler Salva Kiir president zou blijven van het door oorlog verscheurde land. Er zouden vier posten als vicepresident gecreëerd worden, waarbij Machar eerste vicepresident zou worden.

Op 30 juni was in Zuid-Soedan een wapenstilstand afgekondigd die al snel werd doorbroken. Regeringstroepen en rebellen beschuldigden elkaar wederzijds voor de nieuwe gevechten verantwoordelijk te zijn.

De olierijke Oost-Afrikaanse staat verwierf in 2011 de onafhankelijkheid. Slechts twee jaar later brak een conflict uit tussen de volgelingen van president Kiir van het Dinka-volk en de aanhangers van zijn voormalige plaatsvervanger Machar van het Nuer-volk. Rond de 4 miljoen mensen, zowat een derde van de bevolking, is sindsdien gevlucht, tienduizenden anderen werden gedood. Meer dan 5 miljoen mensen zijn volgens de Verenigde Naties op voedselhulp aangewezen.