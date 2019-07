Zuid-Koreanen willen sekspoppen weren: “Mensen kunnen tot hun schrik een pop tegenkomen die op henzelf lijkt” tvc

31 juli 2019

10u02

Bron: ANP 0 Honderdduizenden Zuid-Koreanen eisen dat de invoer van levensgrote sekspoppen weer wordt verboden. Zo'n 210.000 mensen hebben een petitie ondertekend waarin wordt opgeroepen tot een importstop, bericht The Korea Times.

De indiener van de petitie schrijft dat de poppen niet verward moeten worden met normale slaapkamerspeeltjes. Ze lijken op vrouwen en kunnen ook nog worden aangepast aan de wensen van klanten, zo staat in de petitie. "Mensen kunnen tot hun schrik een sekspop tegenkomen die op henzelf lijkt. Wie neemt dan verantwoordelijkheid?"

De Zuid-Koreaanse douane stond de invoer van de poppen vroeger niet toe. Dat veranderde nadat een bedrijf in 2017 naar de rechter was gestapt om dat verbod aan te vechten. Een hof van beroep oordeelde later dat de staat zich niet met dergelijke privézaken moeten bemoeien. Het hooggerechtshof handhaafde die uitspraak vorige maand.