Zuid-Koreaanse vrouwen protesteren tegen spycam-porno Arne Adriaenssens

07 juli 2018

17u53

Bron: BBC 0 In Zuid-Korea protesteerden tienduizenden vrouwen voor het harder aanpakken van spycam-porno. Deze illegaal gedraaide seksvideo’s zijn een groeiend probleem in het land. Het was het grootste Koreaanse vrouwenprotest ooit.

Tussen de 20.000 en 55.000 vrouwen kwamen zaterdag in het Zuid-Koreaanse Seoul op straat. Ze protesteerden tegen de verspreiding van spycam-porno. In deze seksvideo’s worden vrouwen zonder dat ze het beseffen intiem gefilmd.

Het was de grootste demonstratie met enkel vrouwen die het land ooit gezien had. Op de borden die ze meedroegen stond de slogan “Mijn leven is niet jouw porno”. Iedereen die meeliep bedekte hun gezichten met maskers, hoeden en zonnebrillen.

6500 video's

Spycams zijn een groeiend probleem in Zuid-Korea. Waar ze in 2010 nog 1100 van zulke zaken hadden, waren dat er vorig jaar al 6500. Het verspreiden van porno is illegaal in Zuid-Korea, maar via het internet gaan de beelden in een mum van tijd wereldwijd de ronde.

De grote frustratie van de protesterende vrouwen is de lakse houding van de politie tegenover hun noodkreet. Wie aangifte doet van zo’n video wordt van het kastje naar de muur gestuurd. Wie toch gepakt wordt, kan volgens de Koreaanse wet een celstraf tot wel vijf jaar krijgen of een boete van tien miljoen wen (7600 euro) . In praktijk zijn de gegeven straffen echter veel milder.

De druppel die de emmer deed overlopen, was een interventie van de politie in een kunstschool twee maanden geleden. Daar had een 25-jarige vrouw haar collega gefotografeerd terwijl hij naakt poseerde voor zijn studenten. De vrouw deelde de beelden vervolgens op het internet. Dat de politie zo snel actie ondernam, is volgens de actievoerders enkel omdat het slachtoffer een man was.

Verplicht camerageluid

Toch nam de overheid in het verleden al stappen. Sinds 2004 moeten alle smartphones verplicht een geluid maken elke keer je er een foto mee trekt. Vaak gebruikt men echter kleine camera’s die je kan verstoppen in bijvoorbeeld muren, tassen en toiletten.

President Moon Jae-In beloofde vorige week strengere straffen te voorzien. Volgens hem zou de straf minstens even erg moeten zijn dan het misdrijf zelf. Zo zou hij bijvoorbeeld graag de werkgevers van de aangeklaagden op de hoogte brengen

