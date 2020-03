Zuid-Koreaanse 'sekteleider' door het stof om virusuitbraak ADN

02 maart 2020

11u04

Bron: ANP, Belga 4 De leider van een geloofsgemeenschap die in verband wordt gebracht met veel van de ruim 4.200 besmettingen in Zuid-Korea, is diep door het stof gegaan. Shincheonji-hoofd Lee Man-hee (88) viel tijdens een persconferentie in Gapyeong op zijn knieën terwijl betogers beledigingen naar hem schreeuwden.

"Het was niet onze bedoeling, maar veel mensen zijn besmet geraakt", zei Lee Man-hee (88) volgens persbureau Yonhap. Lee wordt door zijn volgelingen gezien als een soort verlosser en door critici als een sekteleider. Hij beloofde dat zijn groep de autoriteiten zo goed mogelijk zal helpen.

Onder vuur

De Shincheonji-gemeenschap ligt in Zuid-Korea zwaar onder vuur vanwege de epidemie. De gezondheidsautoriteiten vermoeden dat bijna 60 procent van de coronagevallen in het land gelinkt zijn aan de christelijk religieuze sekte. De groep zou onvoldoende hebben meegewerkt aan het bestrijden van het virus.



Het bestuur van de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel wil een gerechtelijk onderzoek naar de stichter en twaalf andere leiders van de kerk. “Ze hebben geweigerd om tests te ondergaan voor het virus en ze hebben geen maatregelen getroffen om hun aanhangers te laten samenwerken met de autoriteiten om de verspreiding van Covid-19 te vermijden”, aldus de stad. De groep zou ook een onvolledige lijst hebben aangeleverd van zijn aanhangers, wat volgens Seoel overeenkomt met een belemmering van de werkzaamheden van de autoriteiten.

Forse stijging

Het aantal mensen in Zuid-Korea dat besmet is met het nieuwe coronavirus, is vandaag weer fors gestegen. De gezondheidsdiensten melden 476 nieuwe gevallen. Daegu is de zwaarst getroffen regio. Het grootste deel van de nieuwe gevallen is daar vastgesteld. Er zijn de afgelopen 24 uur ook twee patiënten gestorven. Daarmee komt het aantal doden uit op 22.

Sinds zaterdag is bijna 95 procent van de 239.000 aanhangers van de Shincheonji-kerk getest voor Covid-19. Van hen vertoonden volgens de autoriteiten 8.563 leden en 393 “stagiairs” symptomen, aldus Yonhap. Ongeveer 4.000 volgelingen zijn nog niet opgespoord.

Lees ook: 4 vragen over corona beantwoord: lopen zwangere vrouwen meer risico? En wat na de krokusvakantie? (+)

Lees ook: ANALYSE. Dit coronavirus laat zich niet bedwingen. We zullen moeten wennen aan de nieuwe realiteit (+)