Zuid-Koreaanse scholen gaan na maanden weer open... en weer dicht

20 mei 2020

10u44

Bron: Reuters 0 In de buurt van de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul zijn 75 middelbare scholen vanmorgen alweer opnieuw gesloten, niet lang nadat ze voor de eerste keer sinds februari weer waren opgestart. De reden: twee studenten testten positief op het coronavirus.

Honderdduizenden Zuid-Koreaanse scholieren trekken vandaag na maandenlang thuiszitten opnieuw naar school. Voor velen was het de eerste keer sinds de start van de vakantie in februari dat ze opnieuw op de schoolbanken zouden zitten. De opening van hun klaslokalen was enkele weken geleden al een keer uitgesteld toen het land een heropflakkering van het aantal coronagevallen kende door een nieuwe besmettingshaard in de uitgaansbuurt van Seoul. Het aantal infecties dat gelinkt is aan het Itaewon-district van Seoel, bekend om zijn nachtleven, bars, clubs en restaurants, is ondertussen opgelopen tot bijna 150.

Maar ook vandaag werd in 75 scholen in de stad Incheon, de derde grootste stad van het land, net ten westen van Seoul, een drastische maatregel genomen: duizenden studenten waren de poorten van hun scholen nog maar binnen gewandeld, of ze moesten onverrichter zake alweer huiswaarts keren. In een van de scholen bleken namelijk twee jongeren positief getest te hebben op het coronavirus. De leerlingen zullen ook de komende twee weken online les krijgen.

Angst

De sluiting van de scholen toont aan hoe groot de vrees op een nieuwe uitbraak is in Zuid-Korea. Het land probeert via een uitgebreid systeem van testen en opsporen nieuwe brandhaarden meteen de kop in te drukken. Bij scholen die wel open blijven - vanaf vandaag tot 1 juni moet het onderwijs gradueel volledig opnieuw opstarten - zijn strenge voorzorgsmaatregelen getroffen. Iedereen draagt mondmaskers, elke leerling wordt bij het binnengaan gecontroleerd op koorts, leerkrachten delen massaal alcoholgel uit en waarschuwen leerlingen genoeg afstand te houden. In de buurt van scholen rijden gezondheidswerkers rond op motorfietsen om desinfecterende spray rond te spuiten.

Toch vrezen sommige leerkrachten dat zij als proefkonijn dienen, zeggen ze anoniem aan het persbureau Reuters. Zo zijn veel maatregelen, zoals enkel op specifieke tijdstippen de toiletten gebruiken, praktisch moeilijk haalbaar, klinkt het. Een van hen heeft bovendien het gevoel “een tijdbom mee te dragen”.

Zuid-Korea kent momenteel 11.110 besmettingen en 263 doden. In april en de eerste dagen van mei zakte het aantal dagelijkse besmettingen tot onder de 5, om vanaf 10 mei weer boven de 30 per dag uit te komen.

